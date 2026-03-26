Trump anuncia pausa de 10 días en ofensiva contra red eléctrica iraní

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Trump pospone 10 días ataque a infraestructura eléctrica de Irán. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el próximo 6 de abril de 2026 podría llevarse a cabo una acción contra la infraestructura eléctrica de Irán, en medio de tensiones entre ambos países.

El mensaje fue difundido a través de la plataforma Truth Social, donde también indicó que se mantiene un periodo de suspensión previo a cualquier decisión.

Trump señala suspensión temporal de acciones por 10 días

De acuerdo con la publicación, el mandatario explicó que existe una suspensión temporal de 10 días antes de ejecutar cualquier medida.

“Esta declaración sirve para anunciar que se suspende el periodo de destrucción de energía por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026”, señaló.

El anuncio ocurre tras lo que describió como una solicitud del Gobierno de Teherán, aunque no se detallaron los términos de dicha petición.

Negociaciones continúan entre Estados Unidos e Irán

En su mensaje, Trump aseguró que las conversaciones entre ambas naciones continúan, pese a la tensión en la región.

“Las conversaciones continúan y van muy bien”, afirmó el mandatario, al tiempo que cuestionó versiones difundidas por algunos medios de comunicación.

El contexto se da en medio de un escenario internacional marcado por desacuerdos en temas energéticos y de seguridad, el posible ataque a la infraestructura eléctrica de Irán se enmarca en un entorno de creciente tensión en Medio Oriente.

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