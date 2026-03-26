Alvin Hellerstein, el experimentado juez de 92 años que lleva el juicio contra Nicolás Maduro

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El juicio podría extenderse por años. Foto: AFP

Alvin Hellerstein es un experimentado juez de 92 años que ha llevado casos de alto perfil en Estados Unidos, cuya edad podría jugarle en contra por el tiempo que dure el juicio del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Pese a ser uno de los jueces más experimentados, existen especialistas que no lo consideran el perfil más adecuado para un juicio que, se presume, será largo.

La exjueza federal de Nueva York, Shira Scheindlin, declaró a AFP que “el tema de la edad no puede ser ignorado”, aunque Alvin Hellerstein es “muy inteligente y astuto”.

Señaló que el juicio contra Nicolás Maduro podría demorar “al menos un año o quizás dos”, por lo que el juez, para entonces, tendría entre 93 o 94 años.

“No tengo ninguna duda de que estaría en condiciones de juzgar el caso mañana. Pero el caso no se juzgará mañana”, resaltó.

Por su parte, The New York Times informó que el juez se quedó dormido durante un juicio en 2025, por lo que sus colegas lo despertaron.

La próxima audiencia contra Nicolás Maduro se realizará este jueves 26 de marzo. También comparecerá su esposa, Cilia Flores, quien se declaró inocente de los cuatro cargos que les imputan por presunto narcotráfico y tráfico de armas.

La trayectoria de Alvin Hellerstein en Estados Unidos

Alvin Hellerstein se graduó en la universidad de Columbia. Ejerció como abogado militar dentro del cuerpo jurídico de las fuerzas armadas, entre 1957 y 1960. En 1998, el expresidente Bill Clinton lo nominó como juez del distrito sur de Nueva York.

AFP señala que, entre sus casos más importantes, figuran los juicios civiles relacionados a los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos.

También, un caso vinculado al trato de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra personas detenidos acusados por terrorismo, así como otros juicios sobre abusos contra presos en cárceles estadounidenses en Irak y Afganistán.

Además, Alvin Hellerstein ha tenido desencuentros con el presidente Donald Trump, debido a que rechazó trasladar a un tribunal federal el juicio contra el exmandatario por falsificación de registros para cubrir pagos hechos a la exactriz de cine para adultos, Stormy Daniels.

De igual forma, en 2025, impidió al gobierno republicano deportar a presuntos miembros de una pandilla venezolana, sin audiencia judicial.

Alvin Hellerstein ha llevado casos vinculados a Maduro

Desde el 2011, Alvin Hellerstein sigue al frente del proceso por narcotráfico contra Hugo Carvajal, el “Pollo”, un exjefe de inteligencia militar venezolano, que data desde el 2011. Según AFP, en esa investigación ya figuraba el nombre de Nicolás Maduro.

Además, en 2024, el juez estadounidense condenó al exgeneral venezolano, Cliver Alcalá, a 21 años y ocho meses de prisión, según AFP.

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