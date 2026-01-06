¿Por qué EE. UU. “necesita” a Groenlandia, según Trump?

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país “necesita” a Groenlandia por motivos de seguridad nacional, una declaración que generó reacciones y especulación internacional.

De acuerdo con lo dicho por el mandatario a bordo del Air Force One (AF1), Groenlandia representa un punto estratégico debido a su ubicación en el Ártico, región donde —según Trump— se detecta la presencia de aviones rusos y chinos, lo que, afirmó, representa un riesgo para la seguridad estadounidense.

¿Qué genera el interés de Trump sobre Groenlandia?

Groenlandia cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 2.16 millones de kilómetros cuadrados, lo que la convierte en una de las islas más grandes del mundo. Su tamaño es mayor al de México y comparable con países como Arabia Saudita.

Aunque políticamente forma parte del Reino de Dinamarca, Groenlandia es autónoma desde 2009 en asuntos internos. Sin embargo, la política exterior y de defensa continúa siendo responsabilidad de Copenhague, lo que la integra de forma indirecta a la Unión Europea y a la OTAN.

¿Busca Estados Unidos territorio o recursos estratégicos?

Además de su ubicación, Groenlandia posee importantes recursos naturales, entre ellos:

Tierras raras

Zinc

Plomo

Hierro

Cobre

Oro

Uranio

Grafito

Litio

Petróleo y gas natural

Estos recursos son considerados estratégicos para el desarrollo tecnológico, energético y militar, lo que incrementa su relevancia geopolítica.

Presencia militar de EE. UU. en Groenlandia

Estados Unidos mantiene presencia militar en Groenlandia desde 1941, cuando se fundó la base de Pituffik durante la Segunda Guerra Mundial.

En 1951, esta instalación fue renombrada como Base Aérea Thule, actualmente bajo control de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, y utilizada para vigilancia espacial y defensa estratégica.

¿Por qué aumentó la atención tras las declaraciones?

El interés se intensificó tras una publicación en la red social X, realizada por Katie Miller, exdirectora de comunicaciones del vicepresidente de EE. UU., donde mostró una imagen de Groenlandia cubierta con la bandera estadounidense acompañada de la palabra “Próximamente”.

La publicación superó 32 millones de visualizaciones, generando interpretaciones sobre una posible intención de expansión o control estratégico.

¿Qué respondió la OTAN?

Líderes de países miembros de la OTAN, entre ellos Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y Dinamarca, emitieron una declaración conjunta en la que reafirmaron que:

Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca

La seguridad del Ártico debe garantizarse de manera colectiva

debe garantizarse de manera Se deben respetar los principios de soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de fronteras

El comunicado subrayó que Groenlandia pertenece a su pueblo y que únicamente Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre su futuro.

Miembros de la OTAN se hacen presentes

Países que integran la OTAN

Actualmente, la OTAN está conformada por 32 países, entre ellos:

Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Polonia, Turquía, entre otros.

Las declaraciones de Donald Trump reavivaron el debate sobre el papel estratégico de Groenlandia en la seguridad internacional y el equilibrio geopolítico en el Ártico. Mientras Estados Unidos refuerza su discurso de seguridad nacional, la OTAN y Dinamarca reiteran que cualquier decisión sobre el territorio debe respetar la soberanía y la voluntad del pueblo groenlandés.

