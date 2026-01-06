Trump encomienda a Rubio, Hegset y Miller la transición en Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, así como al asesor Stephen Miller, para coordinar la transición en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante una operación militar en Caracas.

En entrevista con NBC News, Trump confirmó que el equipo trabajará bajo su supervisión directa y que él tendrá la última palabra en las decisiones relacionadas con el futuro político del país sudamericano, de acuerdo con información de la agencia EFE.

Un equipo de alto perfil para la transición

Además de Rubio, Hegseth y Miller, el mandatario estadounidense incluyó en el equipo a su vicepresidente, JD Vance, aunque su participación ha sido más discreta desde que se desplegó la operación militar que derivó en la captura del exmandatario venezolano.

De acuerdo con The Washington Post, la Casa Blanca analiza otorgar a Stephen Miller, arquitecto de la política antimigratoria de la Administración Trump, un rol ampliado en la gestión del proceso venezolano, lo que subraya el enfoque de seguridad nacional con el que Washington está abordando la situación.

“Un esfuerzo de todo el aparato de seguridad”

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que la conducción de la transición se realizará desde un ámbito de definición de políticas, con la participación de todo el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos.

Trump ha ido más allá en sus declaraciones públicas. El sábado aseguró que Estados Unidos gobernará Venezuela, y posteriormente afirmó que su país “está al cargo”, al tiempo que lanzó una advertencia directa a Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Maduro.

Trump descarta elecciones inmediatas en Venezuela

El presidente estadounidense descartó la realización de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días, al considerar que el país “no está en condiciones” de organizar comicios.

“Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones”, afirmó Trump, quien también señaló que Delcy Rodríguez está cooperando con las autoridades estadounidenses.

Rodríguez juró este lunes como presidenta encargada frente a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo. Trump insistió en que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, sino con redes criminales vinculadas al narcotráfico y la migración irregular.

En paralelo, el mandatario ha puesto en duda la viabilidad política de la opositora María Corina Machado, al señalar que no cuenta con el respaldo suficiente para gobernar, mientras mantiene abierta la presión sobre el nuevo liderazgo en Caracas.

