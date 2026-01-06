Arrestan en plena entrevista a activista que criticaba política de EE. UU. hacia Venezuela

GENERANDO AUDIO...

La manifestante criticaba injerencia en Venezuela. Foto: Getty Images

Una activista fue arrestada en plena transmisión por la policía de Grand Rapids, Michigan, mientras ofrecía una entrevista a un noticiero local en la que criticaba la política de Estados Unidos hacia Venezuela tras la reciente detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa.

El incidente ocurrió el sábado durante una movilización convocada en rechazo a la intervención de Estados Unidos y la captura de Maduro, cuando Jessica Plichta, de 22 años y maestra de preescolar, hablaba frente a las cámaras de la cadena local WZZM sobre la necesidad de cuestionar las decisiones del Gobierno estadounidense.

Detención en vivo de activista

En el video, dos oficiales se acercan a Plichta justo cuando concluía sus declaraciones y la ponen bajo arresto en directo. La policía le informó que era detenida por “obstruir el paso” y “no acatar una orden legal”, cargos que ella y sus defensores cuestionan.

Plichta, integrante del colectivo Grand Rapids Opponents of War, participó en una marcha que agrupó a decenas de personas en rechazo a la intervención en Venezuela.

Manifestante critica injerencia en Venezuela

En su intervención ante la prensa, sostuvo que los recursos públicos estadounidenses se utilizan para cometer “crímenes de guerra” y que la población tiene el deber de oponerse a lo que calificó como políticas del gobierno de Trump.

Reportes adicionales indican que la activista también afirmó que había viajado recientemente a Venezuela para participar en una cumbre internacional, donde aseguró haber visto a Maduro “en persona” y escuchar expresiones de apoyo hacia él. Antes de ser detenida, dijo que Maduro había sido elegido por el pueblo y que los venezolanos querían verlo de regreso.

Arresto fue por bloquear intersecciones

Las autoridades de Grand Rapids señalaron que la protesta había bloqueado intersecciones y que varias advertencias fueron hechas para que los manifestantes se desplazaran a la banqueta, conforme a las ordenanzas locales.

El arresto se produjo luego de que, según la policía, Plichta y otros no obedecieron las órdenes de reubicarse, lo que dio lugar a cargos por obstrucción de la vía pública y desobediencia. Plichta fue librada más tarde ese mismo día, según reportes locales.

