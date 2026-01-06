Los polémicos inquilinos del MDC de Brooklyn, la cárcel donde está Maduro

GENERANDO AUDIO...

El juez que encabeza el juicio contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ordenó que la pareja permanezca en el Metropolitan Detention Center (MDC). La prisión, que hoy alberga a la pareja presidencial venezolana, también ha sido cautiverio de varios personajes polémicos.

¿Quiénes han estado en la cárcel donde permanece Nicolás Maduro?

Antes de Nicolás Maduro, en esa prisión estuvo recluido el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico e indultado recientemente por Donald Trump.

Entre otros internos conocidos, el MDC de Brooklyn ha albergado al rapero P. Diddy y a Ghislaine Maxwell, cómplice del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

¿Cómo es la cárcel de Brooklyn donde está Nicolás Maduro?

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn es la única cárcel federal de Nueva York destinada a personas detenidas en espera de juicio o traslado. Se ubica en el sur de la ciudad y tiene capacidad para alrededor de mil 600 reclusos, lo que la convierte en una de las más grandes de su tipo en Estados Unidos.

Sin embargo, el penal ha sido señalado durante años por instalaciones envejecidas, supervisión deficiente y condiciones de detención consideradas indignas por jueces y organizaciones civiles.

En 2019, durante un invierno extremo, el penal sufrió un apagón de calefacción y electricidad que se prolongó por una semana. En el verano de 2024, dos reclusos murieron apuñalados en hechos violentos al interior de la cárcel.

En marzo de 2025, autoridades presentaron cargos contra 25 personas, entre internos, colaboradores externos y un exguardia, por contrabando y violencia.

Jueces federales han documentado problemas graves de acceso a atención médica, mientras que organizaciones civiles han criticado que ahora también se recluya ahí a personas migrantes detenidas.

