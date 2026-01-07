GENERANDO AUDIO...

Agente de migraciones mata a mujer tras intento de atropello. Foto: Gettyimages

Un agente de inmigración del estado de Minnesota mató a tiros a una mujer que presuntamente intentó atropellar a varios de sus compañeros durante un operativo migratorio, informaron este miércoles autoridades de Estados Unidos, que calificaron el hecho como un acto de terrorismo.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

El incidente ocurrió mientras agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaban operaciones selectivas en la ciudad de Minneapolis, al norte del país, de acuerdo con información difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Protestas por redadas migratorias

El hecho ocurre en un contexto de protestas en diversas ciudades de Estados Unidos contra las redadas migratorias ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump, cuyo objetivo es detener y expulsar a migrantes en situación irregular.

El asesinato de la mujer provocó más manifestaciones y protestas contra los agentes del ICE:

Trump respalda actuación del agente tras incidente en Minneapolis

Tras los hechos ocurridos en Minneapolis, Minnesota, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció a través de su red social Truth Social, donde expresó su respaldo a la actuación del agente del ICE involucrado en el incidente.

En su publicación, el mandatario señaló que revisó el video del suceso y calificó el hecho como “horrible”. Trump afirmó que una de las mujeres presentes era “una agitadora profesional”, mientras que la conductora del vehículo se comportó de manera desordenada, obstruyó la labor de los agentes y posteriormente embistió de forma violenta a un elemento del ICE.

Foto: Truthsocial

El presidente indicó que, a su juicio, el agente habría disparado en defensa propia, y señaló que, según las imágenes, resultó sorprendente que el oficial sobreviviera al ataque, aunque actualmente se encuentra en recuperación en un hospital.

Trump añadió que el caso está siendo analizado en su totalidad por las autoridades, pero sostuvo que este tipo de incidentes ocurren, según su postura, debido a amenazas y agresiones constantes contra agentes del orden y personal del ICE. Finalmente, afirmó que es necesario proteger a las fuerzas de seguridad y reiteró su llamado a mantener una política firme en materia de seguridad y migración.

Autoridades califican el hecho como terrorismo

En un comunicado oficial, el DHS señaló que durante el operativo varios manifestantes bloquearon el paso de los agentes federales.

“Algunos alborotadores comenzaron a bloquear a los agentes y una de estas alborotadoras violentas convirtió su vehículo en un arma, intentando atropellar a nuestras fuerzas del orden con la intención de matarlas, un acto de terrorismo”, indicó la dependencia.

Según el reporte oficial, uno de los agentes del ICE abrió fuego al considerar que su vida y la de sus compañeros se encontraba en riesgo.

“Un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia. La presunta autora fue alcanzada y falleció”, agregó el comunicado.

Las autoridades señalaron que los agentes que resultaron heridos durante el incidente se recuperarán por completo.

Video muestra momentos posteriores al tiroteo

En un video que circula en la red social BlueSky, y que no ha sido autentificado por autoridades federales, se observa a agentes del ICE aproximarse a un vehículo en movimiento.

Posteriormente, el automóvil se aleja de los agentes mientras se escuchan disparos, y segundos después el vehículo se impacta contra otro que se encontraba estacionado.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la autenticidad del material audiovisual ni han proporcionado más detalles sobre la identidad de la mujer fallecida.

Reacciones de autoridades locales de Minnesota

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, del Partido Demócrata, rechazó la versión ofrecida por la policía de inmigración y calificó los hechos como “tonterías”.

“Temíamos este momento desde que el ICE llegó a la ciudad”, afirmó el edil, quien además lanzó un mensaje directo a la agencia federal: “¡Lárguense de Minneapolis!”.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, también demócrata, informó a través de redes sociales que sus equipos estatales recaban información sobre el incidente.

“Pedimos a todos que mantengan la calma”, escribió el mandatario.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.