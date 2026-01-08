¿Quién era Renee Nicole Good, la mujer abatida por ICE en Minneapolis?

GENERANDO AUDIO...

Renee Nicole Good tenía 37 años, fue abatida por ICE. Foto: AFP

Renee Nicole Good, de 37 años, fue la mujer que murió tras un tiroteo con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo realizado en Minneapolis, Minnesota, según confirmaron autoridades locales y medios estadounidenses.

El hecho ocurrió cuando agentes federales dispararon contra el vehículo en el que se encontraba Good, quien según los agentes, intentó arrollarlos. El caso es investigado por instancias estatales y federales, mientras autoridades locales han señalado que existen versiones encontradas sobre lo ocurrido.

¿Quién era Renee Nicole Good?

De acuerdo con información recopilada por Axios, Renee Nicole Good vivía en el área de Twin Cities y era reconocida en su entorno como una persona solidaria y atenta con quienes la rodeaban.

La madre de Renee, Donna Ganger, declaró al Minnesota Star Tribune que su hija era “una de las personas más amables” que había conocido. La describió como compasiva, amorosa y dedicada al cuidado de otras personas.

Ganger afirmó además que su hija no participaba en enfrentamientos ni protestas, en referencia a los señalamientos que surgieron tras el tiroteo, y subrayó que llevaba una vida alejada de cualquier confrontación con autoridades.

Una mujer querida por la comunidad de Minneapolis

De acuerdo con los reportes, Renee Nicole Good vivía con su pareja y había tenido un hijo con su exesposo, quien falleció en 2023. Según los registros, actualmente Good tiene tres hijos.

La representante estatal Leigh Finke (DFL–St. Paul) lamentó su muerte y la describió como “una mujer queer, miembro querida y celebrada de la comunidad, que ahora ha sido separada de su familia”.

Miembros del Concejo Municipal de Minneapolis señalaron que Good “estaba cuidando a sus vecinos” cuando ocurrió el incidente y lamentaron que su vida se perdiera durante un operativo federal.

Operativo de ICE termina en tragedia

Good murió durante un operativo de ICE en un barrio residencial de Minneapolis. Las autoridades federales sostienen que el agente involucrado actuó en defensa propia, mientras autoridades locales y el alcalde Jacob Frey han señalado que existen versiones encontradas sobre la secuencia de los hechos.

El caso es investigado por el FBI y la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota. Hasta ahora, no se han dado a conocer conclusiones oficiales.

