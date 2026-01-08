Miles toman las calles en Minneapolis en protesta por la muerte de mujer durante redada antiinmigrante de ICE

GENERANDO AUDIO...

Miles de personas se manifestaron la noche de este miércoles en Minnesota, la mayor ciudad de Minnesota, en protesta por la muerte de una ciudadana blanca de 37 años en manos de un agente del ICE.

Asimismo, mientras crece la agitación en la ciudad que en mayo de 2020 vio el asesinato de George Floyd por parte de un policía, las protestas por el caso, calificado como “terrorismo interno” por parte de la titular del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) ya comienzan a verse en otras ciudades estadounidenses, como Nueva York.

¿Por qué son las protestas en Minneapolis?

La noche de este miércoles, miles de personas tomaron las calles de Minnesota para protestar por la muerte de Renee Nicole Good, luego de que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) le disparó durante una redada antiinmigrantes.

De acuerdo con la versión oficial, del NHS y el presidente Donald Trump, Renee intentó atropellar al agente de ICE cuando éste intentaba que se detuviera, por lo que el disparo fue en defensa propia. La oposición, activistas y manifestantes dicen que el uniformado tenía tiempo para quitarse, y que incluso ya estaba a un lado cuando disparó.

El agente le disparó en dos ocasiones a través del parabrisas, mientras ella mujer alcanzó a escapar del lugar impactándose varios metros más adelante contra un poste y un automóvil, muriendo minutos más tarde. Su esposa vio toda la escena.

El gobierno la acusa de “terrorismo interno” por bloquear Portland Avenue con su camioneta para impedir que el ICE llegara a uno de los mercados de migrantes más antiguos de la ciudad. Por eso uno de ellos intentó abrir la puerta para bajarla del vehículo, mientras ella maniobraba para escapar del lugar, recibiendo el disparo mortal al esquivarlos.

¿Qué pasará en Minneapolis?

La escena, en medio de varios testigos y transeúntes, ocurrió a menos de dos kilómetros de donde murió George Floyd, un hecho que no quedó fuera de las manifestaciones de la noche al grito de “¡Fu&% ICE!”.

Ni la alcaldía ni el gobierno estatal comparten la versión federal, sin embargo, el gobernador Tim Walz ya activó una emergencia en la ciudad y alertó a la Guardia Nacional, que deberá estar lista para afrontar la “agitación social” que podría desencadenarse.

Ello, luego de las protestas que se vivieron en Minneapolis tras la muerte de George Floyd en 2020, durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.

“Tenemos cerca de 7,500 tropas en nuestros sitios de entrenamiento a lo largo del estado. Lo que sucede es que le das a la Guardia Nacional una orden de advertencia, lo que es un aviso de que algo podría ocurrir”, acotó el mandatario.

En tanto que, desde la Casa Blanca, se activó la campaña “I Stand With ICE” (“Yo respaldo a ICE”), en defensa de los agentes de la institución, quien de acuerdo con el DHS han visto un incremento de 8,000% en amenazas de muerte y de 1,300% en los ataques en su contra.

