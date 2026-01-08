GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El presidente Donald Trump firmó este miércoles un decreto para retirar a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, al considerar que “ya no sirven a los intereses nacionales”, informó la Casa Blanca.

La orden incluye la salida de 31 organismos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 35 entidades que no forman parte del sistema de la ONU, aunque el Gobierno estadounidense no detalló cuáles son, de acuerdo con un comunicado difundido en X.

Salida de tratados y organismos sobre cambio climático

Como parte de esta decisión, la Casa Blanca confirmó que Estados Unidos abandonará la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el tratado base que sustenta los principales acuerdos internacionales en materia climática.

Además, el decreto instruye el retiro del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), organismo encargado de evaluar la ciencia del calentamiento global, así como de otras entidades relacionadas con el tema, entre ellas la Agencia Internacional de Energías Renovables, ONU Océanos y ONU Agua.

Trump ha reiterado su rechazo al consenso científico sobre el cambio climático y ha calificado esta ciencia como un “engaño”, postura que volvió a expresar durante la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado.

“Estados Unidos primero”, eje del segundo mandato

Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario republicano impulsa su política de “Estados Unidos primero”, con un repliegue de Washington de organismos multilaterales.

Tal como ocurrió en su primer mandato, Trump retiró a EE.UU. del Acuerdo de París, volvió a romper con la Unesco y también dio salida a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Recortes impactan a agencias humanitarias

La administración Trump también aplicó recortes a la ayuda internacional, lo que afectó de manera directa a diversas agencias de la ONU, que se vieron obligadas a reducir operaciones en el terreno, como el ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Desde la tribuna de Naciones Unidas, Trump ha acusado en reiteradas ocasiones que la ONU está lejos de cumplir su potencial, argumento que refuerza su decisión de reducir la participación estadounidense en el organismo.

