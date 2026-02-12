¿Qué ocurrió en El Paso? Autoridades dan versiones distintas sobre espacio aéreo

GENERANDO AUDIO...

Versiones encontradas por hechos en El Paso, Texas. Foto: Reuters

El cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, abrió un frente de contradicciones entre autoridades federales, legisladores de Estados Unidos y funcionarios locales sobre lo que realmente ocurrió en la frontera con México.

La administración estadounidense sostuvo que la medida respondió a la detección de drones vinculados a cárteles mexicanos. Sin embargo, congresistas demócratas afirmaron que la restricción pudo estar relacionada con un operativo del propio Ejército de Estados Unidos.

La versión oficial: drones del crimen organizado en El Paso

El secretario de Transportes, Sean Duffy, aseguró que la Administración Federal de Aviación (FAA) y el Pentágono reaccionaron ante una incursión de drones pertenecientes a un cártel y que la “amenaza fue neutralizada”.

Durante una audiencia en el Congreso, la fiscal general Pam Bondi respaldó esa versión y sostuvo que el cierre del aeropuerto fue una respuesta a ese riesgo.

La FAA ordenó la suspensión de operaciones durante la madrugada, lo que obligó a detener vuelos comerciales en una de las terminales más relevantes del sur del país.

Las dudas en el Capitolio: ¿operativo interno?

La explicación oficial fue cuestionada por legisladores demócratas.

La representante por Texas, Verónica Escobar, afirmó que la información proporcionada por la administración “no coincide” con los datos recopilados tras el incidente.

En la misma sesión legislativa donde declaró Bondi, la congresista Jasmine Crockett sostuvo que el cierre del espacio aéreo no tuvo relación con cárteles mexicanos, sino con un operativo con drones del Ejército estadounidense.

Otros integrantes del Comité de Transportes señalaron que la legislación actual permite a las fuerzas armadas operar en el espacio aéreo público con márgenes amplios de actuación, lo que abrió interrogantes sobre la coordinación interinstitucional.

Reporte anónimo: un láser antidrones en la frontera

A estas versiones se sumó un reporte de The Associated Press, replicado por diversos medios, que cita a dos personas familiarizadas con la situación.

De acuerdo con esas fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de detalles sensibles, el Pentágono habría autorizado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utilizar un láser antidrones a principios de la semana.

Esa decisión, según el reporte, llevó a la FAA a cerrar repentinamente el espacio aéreo sobre El Paso el miércoles.

Hasta el momento, el Pentágono no ha detallado públicamente ese supuesto operativo ni ha confirmado el uso del sistema antidrones como detonante directo del cierre.

Reclamos locales y falta de coordinación

El alcalde de El Paso, Renard Johnson, criticó la medida y aseguró que el Gobierno federal no coordinó la decisión con autoridades locales.

Calificó el cierre como “innecesario” y señaló que provocó confusión en la comunidad y afectaciones operativas.

Un episodio en un contexto sensible

El incidente ocurre en medio de la retórica del presidente Donald Trump, quien ha reiterado que no descarta acciones militares contra lo que denomina “narcoterroristas” en territorio mexicano.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no tener información sobre el uso de drones en la frontera y reiteró que existe comunicación constante entre ambos gobiernos.

Más preguntas que certezas

Hasta ahora, el cierre del aeropuerto de El Paso deja dos narrativas distintas: una que apunta a drones de cárteles mexicanos y otra que sugiere operaciones militares estadounidenses como causa del incidente.

Con versiones divergentes dentro del propio aparato federal, el episodio trasciende lo operativo y se convierte en un nuevo foco de tensión política en la frontera.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.