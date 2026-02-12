Representantes frenan aranceles a Canadá; Trump acusa al país de abusar del comercio con EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

La Cámara de Representantes votó el miércoles a favor de rechazar los aranceles a Canadá, pues los republicanos se sumaron a los demócratas pese a las objeciones de la cúpula del Partido Republicano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contestó asegurando que ese país “se ha aprovechado” durante años de la relación económica bilateral y defendió el uso de aranceles como herramienta para obtener ventajas comerciales.

Trump justifica aranceles contra Canadá

En una publicación difundida en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que Canadá es uno de los países con los que resulta más difícil negociar, particularmente en materia comercial y fronteriza. Sostuvo que la imposición de aranceles facilita resultados favorables para Estados Unidos.

Cámara de Representantes desaprueba los aranceles

Pese a la postura del presidente, de acuerdo con Reuters, la Cámara de Representantes respaldó por un margen reducido una resolución para desaprobar los aranceles impuestos a productos canadienses. La votación fue de 219 a 211, con el apoyo de seis legisladores republicanos que se sumaron a la mayoría demócrata.

La medida busca frenar el uso de una emergencia nacional como base legal para aplicar sanciones comerciales, lo que representó una inusual reprimenda al Ejecutivo por parte del Congreso de mayoría republicana.

La resolución pasa ahora a manos del Senado.

Canadá responde con alivios temporales

En respuesta al escenario comercial, el Gobierno de Canadá informó que extendió de forma temporal la condonación de aranceles a importaciones provenientes de Estados Unidos, con el objetivo de dar estabilidad a las empresas mientras ajustan sus cadenas de suministro.

Las extensiones incluyen:

Hasta el 31 de enero de 2026 , para productos de acero utilizados en fabricación, procesamiento, envasado de alimentos y bebidas, y producción agrícola, con excepción del sector automotriz y aeroespacial, cuya prórroga se extiende hasta el 30 de junio de 2026 .

, para productos de acero utilizados en fabricación, procesamiento, envasado de alimentos y bebidas, y producción agrícola, con excepción del sector automotriz y aeroespacial, cuya prórroga se extiende . Hasta el 30 de junio de 2026 , para productos de aluminio destinados a actividades similares.

, para productos de aluminio destinados a actividades similares. Hasta el 30 de junio de 2026, para bienes vinculados con salud pública, atención médica, seguridad pública y seguridad nacional.

Las decisiones de ambos gobiernos reflejan un momento de reacomodo comercial en la relación bilateral, marcado por presiones políticas internas y ajustes regulatorios.

