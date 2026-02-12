Rusia repatriará a turistas y detendrá vuelos por crisis energética en Cuba

GENERANDO AUDIO...

Aerolíneas han suspendido vuelos a Cuba. Foto: Reuters

El regulador ruso de aviación Rosaviatsia informó que Rusia sacará a sus turistas de Cuba en los próximos días y después suspenderá todos los vuelos hacia la isla por la escasez de combustible para aviones, sumándose a otras empresas que han optado por esa medida. La acción fue anunciada este miércoles y entrará en vigor a partir del jueves.

En Telegram, la agencia rusa de aviación civil confirmó que estas decisiones se deben “a las dificultades de abastecimiento de combustible” y que las autoridades rusas y cubanas “buscan soluciones alternativas para reanudar el programa de vuelos en ambas direcciones”.

Las aerolíneas Rossiya (del grupo Aeroflot) y Nordwind operarán únicamente vuelos de regreso para repatriar a los ciudadanos rusos que se encuentran en Cuba.

Las compañías detallaron que, tras concluir los vuelos de repatriación, cancelarán las rutas hacia la isla hasta nuevo aviso. Los pasajeros que tenían viajes programados podrán solicitar reembolsos.

Por su parte, el Ministerio de Economía ruso recomendó suspender los viajes turísticos a Cuba hasta que la situación se normalice y pidió a operadores no vender nuevos paquetes.

Crisis de combustible impacta turismo en Cuba

El Gobierno de Cuba advirtió a aerolíneas internacionales que ya no habría combustible para aviones disponible en el país.

La situación ocurre en medio de presiones del Gobierno del presidente Donald Trump, que declaró a Cuba como “una amenaza inusual y extraordinaria” y señaló que la isla dejó de recibir petróleo de Venezuela. Washington también advirtió posibles aranceles a países que suministren combustible a Cuba.

Otras aerolíneas, como Air Canada, Air Transat y WestJet, suspendieron vuelos. En tanto, compañías como Air France, Iberia y Air Europa anunciaron escalas en otros países del Caribe para reabastecerse.

El Gobierno cubano activó medidas de emergencia, entre ellas una semana laboral de cuatro días en empresas públicas y restricciones en la venta de combustible.

