GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 11 de febrero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas:

Bajan homicidios dolosos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que los homicidios en México bajaron 42% entre septiembre de 2024 y enero de 2026.

Fosas clandestinas

Sonora, Guanajuato, Colima, Jalisco y Chihuahua concentran el mayor número de fosas clandestinas reportadas entre 2023 y 2024.

Sarampión en CDMX

Autoridades confirmaron que el fallecimiento por sarampión en Ciudad de México fue de una bebé. Las alcaldías con más contagios son Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Cuajimalpa y Cuauhtémoc.

Autorizan ingreso de elementos

El Senado aprobó la solicitud para que ingresen al país 19 elementos de la Marina de Estados Unidos para ejercicios de entrenamiento.

Aguas con fraude

La Cancillería recordó que el pago del pasaporte solo se realiza en bancos autorizados. No en tiendas de conveniencia ni mediante enlaces en redes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.