¿Quién fue Jesse Jackson? El pastor que abrió el camino a la primera presidencia afroamericana en EE.UU.

Jesse Jackson. Foto: AFP

Jesse Jackson murió este martes a los 84 años. Con él se va una de las figuras más emblemáticas del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, un hombre cuya lucha constante por la igualdad ayudó a transformar el panorama político del país.

Activista incansable, pastor bautista y dos veces candidato presidencial en la década de 1980, Jackson allanó el camino para que, dos décadas después, Barack Obama se convirtiera en el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos.

Su familia lo recordó como un líder cuya “inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas”.

De compañero de Martin Luther King a referente político nacional

Nacido el 8 de octubre de 1941 en un Estados Unidos marcado por la segregación racial, Jesse Louis Burns —nombre con el que vino al mundo en Greenville, Carolina del Sur— creció en condiciones difíciles. Hijo de una madre adolescente y de un exboxeador profesional, adoptó más tarde el apellido de su padrastro, Charles Jackson.

“No nací con una cuchara de plata en la boca. Es una pala lo que estaba previsto para mis manos”, declaró alguna vez.

En los años 60 comenzó su activismo bajo la guía de Martin Luther King en la Conferencia Cristiana de Liderazgo del Sur (SCLC), organización que promovía la lucha no violenta por los derechos civiles.

Estuvo en Memphis en 1968 cuando King fue asesinado. Décadas más tarde, se le vio llorando entre la multitud que celebraba la victoria presidencial de Barack Obama en 2008. Y en 2021 acompañó a la familia de George Floyd tras el veredicto que declaró culpable al policía responsable de su muerte.

Sus campañas presidenciales y la “base común”

Jesse Jackson se convirtió en una figura nacional con sus campañas presidenciales de 1984 y 1988.

En 1984 fue el primer candidato afroestadounidense en llegar tan lejos en unas primarias demócratas, quedando tercero. Cuatro años después volvió a competir, posicionando las cuestiones afroestadounidenses en el centro del debate político.

En la convención demócrata de 1984 declaró:

“Mis electores son los desesperados, los condenados, los desheredados, los ignorados, los despreciados”.

En 1988 llamó a los estadounidenses a unirse en una “base común” y criticó las políticas económicas liberales del entonces presidente Ronald Reagan, así como las inequidades del sistema de salud.

Aunque su influencia política disminuyó en años posteriores, su impacto ya había marcado la historia.

Fundador de organizaciones por la justicia social

Tras su etapa con la SCLC, Jackson fundó:

PUSH (Gente Unida para Salvar la Humanidad) en 1971

La Coalición Nacional Arcoíris en los años 80

Ambas organizaciones fueron unidas en 1996 para fortalecer su labor por la igualdad y la justicia social.

Mediador internacional y figura polémica

Con el paso de los años también asumió un papel como mediador diplomático. Abogó por el fin del apartheid en Sudáfrica y fue emisario especial para África durante la administración de Bill Clinton en los años 90.

Participó en negociaciones para liberar rehenes y prisioneros estadounidenses en Siria, Irak y Serbia.

Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de controversias. En 1984 se disculpó por el uso de un término considerado antisemita. Y su encuentro con el presidente venezolano Hugo Chávez en 2005, así como su asistencia a su funeral en 2013, generaron críticas.

La enfermedad y sus últimos años

En 2017 anunció que padecía enfermedad de Parkinson, lo que redujo sus apariciones públicas. Aun así, en 2021 reiteró su compromiso con la justicia al declarar:

“La lucha por la igualdad es un largo combate en este país”.

El homenaje de Barack Obama

Tras conocerse su muerte, Barack Obama le rindió homenaje y afirmó que su activismo “abrió el camino” que permitió su llegada a la Casa Blanca en 2008.

Con su vida, Jesse Jackson se convirtió en símbolo de una generación que desafió la segregación, amplió el espacio político para los afroestadounidenses y dejó una huella profunda en la historia contemporánea de Estados Unidos.

