Muere Jesse Jackson, veterano activista de los derechos civiles en Estados Unidos

Compitió en las primarias para candidato presidencial. Foto: AFP.

El reverendo y veterano activista de Estados Unidos, Jesse Jackson, murió a los 84 años. Se destacó por proteger los derechos civiles de la población afrodescendiente, razón por la que fue compañero de Martin Luther King.

Su familia, compuesta por su esposa y sus seis hijos, emitió un comunicado sobre el deceso, ocurrido este martes 17 de febrero. Difundieron que “nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia sino para los oprimidos, los que no tienen voz y los ignorados de todo el mundo.”

“Su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores por los que vivió.”

En su comunicado, la familia no dio a conocer la causa de muerte de Jesse Jackson. Medios de comunicación estadounidenses reportaron que estuvo hospitalizado en noviembre del 2025. Los médicos le diagnosticaron parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad degenerativa.

¿Quién fue Jesse Jackson?

Jesse Jackson era conocido por su intenso activismo a favor de los derechos civiles de la comunidad afroestadounidense. Nació el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur, en una época marcada por la segregación racial.

Su madre lo tuvo cuando era adolescente y soltera. Su padre era un ex boxeador profesional. Posteriormente, su madre se casó con otro hombre, Charles Jackson, de quien adoptó su apellido, según AFP.

Jesse Jackson tuvo una infancia difícil, llena de carencias económicas en un contexto de segregación racial.

“No nací con una cuchara de plata en la boca. Es una pala lo que estaba previsto para mis manos”, llegó a declarar.

El activismo de Jesse Jackson

El activista y reverendo estuvo presente en algunos de los momentos de mayor tensión por la igualdad en Estados Unidos. Acudió en Memphis con Martin Luther King en 1967, cuando fue asesinado.

También se le vio llorando entre la multitud que festejó el triunfo de Barack Obama en 2008. A su vez, apoyó a la familia de George Floyd en 2021, después de que se declaró culpable al policía que lo asesinó.

En la década de los 1960, Jesse Jackson realizó activismo con Martin Luther King para la Conferencia Cristina de Liderazgo del Sur. Es una organización de lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, basada en el espíritu cristiano de la no violencia.

Después, conformó dos organizaciones para promover la igualdad y justicia social: PUSH (Gente Unida para Salvar la Humanidad) y la Coalición Nacional Arcoíris.

También participó en las negociaciones para liberar a rehenes y prisioneros estadounidenses en Siria, Irak y Serbia.

Aspiraciones presidenciales

Todo ese trabajo lo convirtió en dos veces candidato en las elecciones primarias para la presidencia durante la década de 1980, lo que fue el primer esfuerzo para que un afroestadounidense llegara a la Casa Blanca.

“Mis electores son los desesperados, los condenados, los desheredados, los ignorados, los despreciados”, dijo en la convención demócrata de 1984, de acuerdo con AFP.

En su primer intento, en 1984, quedó en tercer lugar en las primarias demócratas. Sin embargo, su esfuerzo lo convirtió en el primer candidato afroestadounidense “en llegar tan lejos”, señaló AFP. Volvió a la convención demócrata cuatro años después, perdiendo ante Michael Dukakis.

