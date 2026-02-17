EE.UU. mata a 11 supuestos narcotraficantes en nuevos ataques en El Caribe y Pacífico

GENERANDO AUDIO...

El gobierno de Estados Unidos informó que 11 supuestos narcotraficantes murieron tras tres ataques de sus fuerzas armadas contra lanchas vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, reportó el Comando Sur en su cuenta oficial en X.

Detalles de los ataques

Las tres acciones, realizadas en aguas internacionales el lunes por la noche, dejaron un saldo de:

4 muertos en la primera lancha en el Pacífico oriental

en la primera lancha en el 4 muertos en una segunda embarcación también en el Pacífico

en una segunda embarcación también en el 3 muertos en la lancha atacada en el Caribe

El Comando Sur publicó videos de los operativos, en los que se observan personas moviéndose dentro de dos de las lanchas antes de que fueran alcanzadas por la fuerza letal estadounidense.

Campaña contra narcolanchas

Desde septiembre de 2025, EE. UU. ha intensificado una campaña militar, denominada Operation Southern Spear, para atacar embarcaciones que, según sus autoridades, estarían involucradas en rutas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

En total, esos operativos han dejado más de 130 muertos en al menos 38 ataques que las fuerzas estadounidenses han anunciado oficialmente, sin detallar evidencia pública comprobable de la vinculación de todas las embarcaciones con el tráfico de drogas.

Reacciones y debate legal

El gobierno estadounidense sostiene que las acciones forman parte de una lucha contra “narcoterroristas” y que operan en rutas de tráfico marítimo, aunque no ha publicado pruebas concluyentes que verifiquen esa vinculación en todos los casos.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos han cuestionado la legalidad de los ataques, señalando que pueden constituir ejecuciones extrajudiciales porque no se ha demostrado que los objetivos representaran una amenaza inmediata a la seguridad de EE. UU. ni hayan recibido debido proceso.

El Comando Sur ha dicho que continuará con estas operaciones como parte de su campaña militar y de interdicción en zonas marítimas internacionales utilizadas por redes del crimen organizado.

