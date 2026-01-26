Se estrella avión con 8 personas a bordo al despegar de aeropuerto en Maine, Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa

Un avión de tamaño mediano se estrelló este domingo con ocho personas a bordo en el Aeropuerto Internacional de Bangor, Maine, en Estados Unidos, cuando trataba de despegar.

“Un Bombardier Challenger 600 (una familia de aviones de tamaño medio) se ha estrellado al despegar del Aeropuerto Internacional de Bangor, Maine, alrededor de las 19:45 hora local del domingo 25 de enero”, declaró la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) en un comunicado preliminar transmitido a Europa Press.

La agencia, que cifró en ocho las personas que iban a bordo, indicó que investigará el incidente junto al Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés).

Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional de Bangor ha pedido al público a través de sus redes sociales que “eviten el aeropuerto”, ya que “la pista está cerrada en este momento”. “Los equipos de primeros auxilios están en el lugar evaluando la situación”, agregó.

