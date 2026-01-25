Ola de protestas sacude a EE. UU. por segunda muerte ligada a ICE en Minneapolis

GENERANDO AUDIO...

Protesta contra ICE. Foto: AFP-

Las protestas en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tras la muerte en Minneapolis de Alex Jeffrey Pretti durante un operativo migratorio, se extendieron el sábado a distintas ciudades de Estados Unidos.

Cientos de personas se congregaron en Los Ángeles, Nueva York, Seattle, Washington DC y Chicago para manifestarse contra la actuación de los agentes de ICE, quienes dispararon contra Pretti en el marco de las movilizaciones en el estado de Minnesota.

Protestas ICE en Minneapolis por muerte de Alex Jeffrey Pretti

En Minneapolis, más de mil personas participaron en una vigilia en memoria de Alex Jeffrey Pretti en el parque Whittier, cercano al lugar donde ocurrieron los hechos. Los asistentes portaron velas y carteles con mensajes contra el cuerpo federal. Durante la jornada también se registraron enfrentamientos con elementos policiales desplegados en la zona, según información difundida por medios locales.

Las movilizaciones se produjeron en el contexto de una serie de protestas iniciadas tras la muerte de Pretti, ocurrida durante las manifestaciones contra la operación antiinmigración ejecutada por el Gobierno federal en Minnesota.

Movilizaciones contra el ICE en otras ciudades de EE. UU.

En Washington DC, una marcha reunió a cientos de personas que se dirigieron al edificio del Departamento de Seguridad Nacional, ubicado en el suroeste de la ciudad. Durante el recorrido, los manifestantes corearon consignas de protesta.

En Nueva York se registró la concentración más numerosa, mientras que en Los Ángeles y Chicago también se llevaron a cabo movilizaciones. Estas ciudades han sido incluidas en el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el Gobierno federal en el marco de las redadas migratorias.