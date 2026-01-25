Fiscal general de EE. UU. pide a Minnesota entregar padrón electoral en medio de tensión en Minneapolis

GENERANDO AUDIO...

Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos. Foto: AFP.

Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, solicitó al estado de Minnesota la entrega de su padrón electoral y el acceso a las listas de votantes, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la ley electoral, en un contexto marcado por operativos del ICE y tensiones en Minneapolis, de acuerdo con una carta dirigida al gobernador Tim Walz.

La existencia de la misiva fue confirmada por la propia Pamela Bondi durante una entrevista concedida a Fox News el sábado por la noche, aunque no detalló su contenido.

Pamela Bondi solicita acceso al padrón electoral de Minnesota

En la carta, Pamela Bondi pide al gobernador Tim Walz que permita a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia acceder al padrón electoral de Minnesota, con el fin de confirmar que los procesos de registro de votantes cumplen con la legislación vigente.

Según el documento, el cumplimiento de esta solicitud permitiría “garantizar mejor unas elecciones libres y justas” y aumentar la confianza en el estado de derecho. La fiscal general calificó la medida como una acción de “sentido común”.

Reacciones de senadores demócratas por solicitud de listas de votantes

Senadores demócratas, entre ellos Chris Murphy, expresaron su inconformidad con la solicitud. Murphy afirmó en un video difundido en redes sociales que el ICE es utilizado como una herramienta de presión política en estados considerados clave en procesos electorales.

El legislador señaló que, a su juicio, las acciones no están relacionadas con seguridad o migración, sino con influir en elecciones estatales. Estas declaraciones se producen tras operativos federales cuestionados en Minneapolis.

ICE, políticas migratorias y presión al gobernador Tim Walz

Además del acceso a las listas de votantes, Pamela Bondi pidió al gobernador Tim Walz endurecer las políticas migratorias locales para evitar la intervención del ICE. La fiscal general vinculó la presencia de agentes federales con la falta de cooperación de autoridades locales.

Bondi también mencionó casos de ciudadanos estadounidenses fallecidos por disparos de agentes federales, señalando que estos hechos están relacionados con la ausencia de colaboración en materia de seguridad.

Investigación por presunto fraude en programas sociales de Minnesota

La fiscal general se sumó a señalamientos del presidente de Estados Unidos sobre presunto fraude en programas de servicios sociales de Minnesota, actualmente bajo investigación federal. Bondi solicitó información sobre programas de seguridad social locales para facilitar las indagatorias.

Estas acciones se producen mientras Tim Walz ha anunciado que no buscará la reelección como gobernador del estado.