Apagones y vuelos cancelados por tormenta invernal que afecta a EE. UU.

Una tormenta invernal afecto al sur de Estados Unidos. AFP

Una tormenta invernal en EE. UU. avanzó desde el sur y el centro hacia el noreste del país, con temperaturas gélidas, apagones, vuelos cancelados y afectaciones al transporte.

Más de 700 mil clientes permanecían sin servicio eléctrico el domingo, según datos del sitio PowerOutage.com, principalmente en el sur del país, donde inició el fenómeno el sábado.

Las autoridades reportaron que 20 estados, así como Washington, declararon el estado de emergencia ante el impacto del sistema invernal.

Apagones afectan a varios estados

El monitoreo de cortes eléctricos mostró afectaciones importantes en el sur y centro del país.

En Tennessee, cerca de 250 mil clientes residenciales y comerciales permanecían sin luz durante la mañana del domingo.

Texas, Misisipi y Luisiana registraron cada uno más de 100 mil apagones, pese a que este tipo de tormentas resulta poco común en esas entidades.

También se reportaron afectaciones a decenas de miles de hogares en Kentucky y Georgia, de acuerdo con los registros oficiales.

Advertencias por hielo y bajas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que la nieve y aguanieve persistirán durante varios días, con ciclos de recongelación.

Estas condiciones mantendrán superficies heladas y peligrosas, tanto para la conducción como para el tránsito peatonal.

El organismo alertó sobre posibles cortes de electricidad prolongados, daños a árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas.

Autoridades piden evitar traslados

Autoridades estatales desde Texas hasta Carolina del Norte y Nueva York exhortaron a la población a permanecer en casa.

La División de Manejo de Emergencias de Texas pidió evitar carreteras, salvo en casos estrictamente necesarios, ante el riesgo por hielo.

Se reportaron nevadas generalizadas en estados del centro como Kansas, Oklahoma y Misuri, con acumulaciones de hasta 20 centímetros en algunas zonas.

Cancelaciones de vuelos y oficinas cerradas

La tormenta afectó de forma directa el transporte aéreo en varias ciudades.

Aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York registraron la cancelación de la mayoría de los vuelos programados para el domingo.

Durante el fin de semana, más de 14 mil vuelos con origen o destino en EE. UU. fueron cancelados, según FlightAware.

Las oficinas federales permanecerán cerradas de manera preventiva el lunes, informaron autoridades.

El presidente Donald Trump señaló el sábado que su administración mantiene contacto con los estados afectados y monitorea la trayectoria de la tormenta.

Impacto en el abasto y duración del frío

En varias ciudades, supermercados registraron estantes vacíos ante el aumento en la compra de productos básicos.

El NWS calificó la tormenta como inusualmente extensa y de larga duración, asociada a una masa de aire ártico procedente de Canadá.

Especialistas indicaron que las bajas temperaturas podrían extenderse hasta una semana, con sensaciones térmicas inferiores a -45 grados Celsius en algunas regiones.

