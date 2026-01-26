Según video, agente ya había desarmado a Alex Pretti antes de que fuera baleado en Minneapolis

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Mientras continúan en Minneapolis las protestas tras la muerte del enfermero Alex Pretti durante una redada de ICE, nuevas grabaciones revelan que, aunque sí portaba un arma en el cinturón, había sido desarmado por un agente al momento de los disparos, contradiciendo la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Asimismo, nuevas versiones en redes sociales aseguran que la balacera pudo haber iniciado por un desperfecto en el arma de la víctima.

Y es que, según análisis del Washington Post y de la agencia Associated Press, basado en videos captados desde distintos ángulos por testigos, durante el forcejeo entre Pretti y al menos seis agentes federales, un oficial con chamarra gris extrajo la pistola semiautomática de 9 milímetros de la parte trasera de la cintura del enfermero de 37 años.

Posteriormente, el agente se retira del lugar con el arma en la mano, apuntándola hacia el suelo. Menos de un segundo después, otro agente desenfunda su arma e inicia con la ronda de al menos ocho disparos, mientras Pretti aún es contenido en el suelo por otros oficiales. No queda claro si los agentes que dispararon sabían que su compañero ya había asegurado el arma.

¿Qué fue lo que pasó con Alex Pretti?

La escena ocurrió la mañana del sábado 24 de enero, durante un operativo migratorio en la avenida Nicollet, en Minneapolis. De acuerdo con autoridades federales, los agentes realizaban una “operación dirigida” contra otro individuo cuando se encontraron con Pretti, quien participaba en una protesta contra la presencia del ICE y la Patrulla Fronteriza en la zona.

En un comunicado oficial, el DHS afirmó que Pretti “se acercó a los agentes con un arma” y que estos actuaron en “defensa propia”. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que el hombre “reaccionó violentamente” al intento de desarme y que un agente disparó al temer por su vida.

Sin embargo, los videos muestran que Pretti no sostenía ningún arma en las manos durante los primeros minutos del encuentro, y sí tenía permiso para portar armas ocultas. En las imágenes se le observa grabando con su teléfono celular, siendo empujado por un agente y posteriormente rociado con gas pimienta antes de que varios oficiales lo derriben y sometan.

Durante el forcejeo, se escucha a una persona gritar “¡arma, arma!”, justo después de que el agente retira la pistola del cuerpo de Pretti. Instantes después se escuchan alrededor de 10 disparos. Las imágenes no permiten identificar con claridad quién realizó el primer tiro. Pretti contaba con permiso legal para portar el arma de forma oculta, según confirmaron autoridades locales. Era enfermero de cuidados intensivos y ciudadano estadounidense.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, declaró haber revisado los videos y afirmó que muestran “a más de seis agentes enmascarados golpeando a un residente y disparándole hasta matarlo”. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó las imágenes como “repugnantes” y expresó su preocupación por el uso de fuerza letal.

Este caso es el segundo homicidio de un civil estadounidense a manos de agentes federales en Minnesota en semanas recientes, en medio de la llamada Operación Metro Surge, una ofensiva migratoria impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump. Las imágenes han intensificado las protestas y el debate público sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales en tareas de control migratorio.

Las investigaciones continúan para determinar si el uso de fuerza letal estuvo justificado, especialmente ante la evidencia de que “el arma ya había sido asegurada antes del tiroteo”.

La nueva teoría sobre la pistola de Pretti

Sin embargo, mientras avanza la versión de que los agentes pudieron haber reaccionado al arma que Alex Pretti llevaba en la cintura, una teoría en redes sociales apunta a un desperfecto en la pistola del fabricante Sig Sauer, que permitiría detonaciones aún con el seguro puesto.

En varios hilos, como en el de la cuenta @PatriotVerity, y seguida por varios medios internacionales, se destaca que el modelo P320 de Sig Sauer tiene un error de fabricación que permite que esta dispare por accidente al apretar la parte superior del cañón, pese a no usarse el gatillo y tener puesto el seguro.

Incluso, refieren que se han registrado incidentes relacionados con esta arma en bases militares estadounidenses, pudiendo ser esta la razón por la cual inició la balacera contra Alex Pretti, al activarse el arma al ser extraída, asustando a los agentes al escuchar la detonación, aunque el agente que la agarró la llevaba dirigida hacia el piso.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.