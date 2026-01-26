Georgina Rodríguez deslumbra en el estreno de la película de Melania Trump

GENERANDO AUDIO...

Georgina Rodriguez habla sobre su anillo de compromiso. Foto: AFP

La modelo y empresaria Georgina Rodríguez, fue una de las invitadas destacadas en el estreno de “Melania”, la película biográfica de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presentado el pasado fin de semana en el estado de Washington, en una función especial realizada en la Casa Blanca.

El evento reunió a figuras del ámbito político, social y cultural, y marcó la primera vez que el presidente Donald Trump, su familia y amigos cercanos pudieron ver la producción completa.

Georgina Rodríguez deslumbró con una elegante apariencia en la presentación de “Melania”

Tras la velada, Georgina Rodríguez compartió en redes sociales un carrusel de imágenes del evento, acompañado de un mensaje en el que expresó su emoción por haber sido parte del estreno:

“Qué suerte haber podido asistir al estreno. Una experiencia tan impresionante como inspiradora ¡Felicidades por tu película! Melania Trump, por el trabajo que hay detrás y por darle vida con tanta presencia y sensibilidad”. Georgina Rodríguez, modelo

Para la ocasión, la prometida de Cristiano Ronaldo apostó por un look sobrio y sofisticado en color negro, compuesto por una falda debajo de la rodilla y un saco a juego, complementado con medias semitransparentes y stilettos del mismo tono.

Dentro de este outfit, los accesorios fueron protagonistas, pues Georgina lució su anillo de compromiso, valuado en varios millones de dólares, así como otro anillo con un diamante en corte radiante. A esto se sumó un conjunto de collar y aretes con diamantes y esmeraldas, además de un mini bolso rojo que aportó contraste al atuendo. Su peinado, con raya de lado y ondas marcadas, y un maquillaje discreto con labios glossy completaron el estilismo.

Durante la proyección, Georgina también captó imágenes de Melania Trump dirigiéndose a los asistentes desde el estrado. Entre los invitados se encontraban personalidades de distintos ámbitos, como la reina Rania de Jordania y el exboxeador Mike Tyson, lo que subrayó el carácter internacional del evento.

Previo al estreno, la influencer compartió postales de su paso por Washington, recorriendo puntos emblemáticos como el National Mall, el Monumento a Washington y el Capitolio. En estas imágenes, “Gio” volvió a destacar por su elegancia, luciendo un conjunto de punto en tono crema, botas de tacón de ante café, abrigo de pieles y un mini bolso Birkin, acompañado de joyería con diamantes y rubíes.

¿Cuándo se estrena “Melania”?

La cinta biográfica de la primera dama, que documenta los 20 días previos a la segunda investidura de Donald Trump, narrados desde la perspectiva personal de Melania Trump, se estrenará el próximo viernes 30 de enero.

