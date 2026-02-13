Tiroteo en Universidad de Carolina del Sur deja dos muertos y un herido

GENERANDO AUDIO...

Dos muertos por tiroteo en Universidad de Carolina del Sur. Foto: SC State

Un tiroteo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, en Estados Unidos, dejó dos personas muertas y una herida la noche del jueves, informó la propia institución en un comunicado oficial. El ataque ocurrió en un complejo de viviendas estudiantiles dentro del campus.

El centro educativo detalló que el campus fue cerrado a las 21:15 horas locales tras recibir el reporte de disparos en un apartamento del complejo residencial Hugine Suites. Las autoridades activaron protocolos de seguridad mientras se desplegaban fuerzas del orden.

No se han confirmado detalles de las víctimas, ni detenidos

La universidad informó que hasta el momento no se han confirmado las identidades de las víctimas ni el estado de salud de la persona herida. Tampoco se ha informado si hay personas detenidas relacionadas con el tiroteo.

“El campus permanece cerrado”, reiteró la institución en su comunicado. Además, confirmó que las clases del viernes fueron canceladas como medida preventiva.

Autoridades locales apoyan en la vigilancia del campus y sus alrededores, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido dentro del complejo estudiantil.

Antecedentes de violencia en el campus

Este no es el primer hecho violento registrado en la universidad. En octubre pasado, el campus fue escenario de dos tiroteos, incluido uno en el mismo complejo de viviendas estudiantiles, que dejó una persona muerta y otra herida, según reportes de medios locales.

El incidente también ocurre días después de otro ataque en una escuela secundaria en Columbia Británica, Canadá, donde una joven de 18 años mató a ocho personas.

El tiroteo en Carolina del Sur se suma a una serie de ataques recientes en centros educativos de Estados Unidos, en medio de un debate nacional sobre el acceso a armas de fuego. Las autoridades mantienen abierta la investigación.

