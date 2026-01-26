Tormenta invernal en EE. UU. deja al menos 11 muertos y miles sin electricidad

GENERANDO AUDIO...

Al menos 20 estados en EU en emergencia por la tormenta invernal. AFP

Una tormenta invernal en EE. UU., acompañada de temperaturas polares, afecta por tercer día consecutivo a amplias zonas del país y ha dejado al menos 11 personas fallecidas, además de cortes masivos de electricidad y cancelaciones de vuelos, de acuerdo con reportes oficiales y autoridades locales.

Las autoridades federales advirtieron que una masa de aire procedente del Ártico continuará provocando temperaturas peligrosamente bajas durante varios días más. Ante este escenario, se declaró estado de emergencia en Washington y en una veintena de estados.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) informó que el fenómeno ha generado nevadas intensas y acumulaciones de hielo, con impactos significativos en infraestructura, transporte y servicios básicos.

Muertes confirmadas por el frío extremo en EE. UU.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el fin de semana. El funcionario señaló que aún no se determinan las causas exactas de los decesos y ofreció una declaración pública el domingo.

En Texas, las autoridades confirmaron tres muertes, entre ellas la de una adolescente de 16 años que falleció en un accidente relacionado con el uso de un trineo.

En Luisiana, se reportaron dos muertes por hipotermia, según confirmaron autoridades estatales.

Además, la policía local informó que una persona murió y dos más resultaron heridas tras un choque vehicular asociado a las condiciones meteorológicas, ocurrido el sábado en el sureste de Iowa.

Cortes de energía afectan a cientos de miles de usuarios

De acuerdo con el sitio especializado PowerOutage.com, cerca de 820 mil clientes permanecían sin servicio eléctrico la mañana del lunes, principalmente en el sur de EE. UU.

Los estados más afectados incluyen:

Tennessee , con más de 250 mil clientes sin electricidad , tras la caída de líneas por acumulación de hielo

, con más de , tras la caída de líneas por acumulación de hielo Luisiana , con alrededor de 100 mil usuarios afectados

, con alrededor de Misisipi, con cifras similares de interrupciones

Autoridades locales pidieron a la población permanecer en casa debido a las condiciones peligrosas en carreteras y espacios públicos.

Vuelos cancelados y aeropuertos paralizados

La tormenta avanzó desde el domingo hacia el noreste del país, con nevadas en ciudades densamente pobladas como Filadelfia, Nueva York y Boston.

Los principales aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York registraron afectaciones severas. Según el sitio FlightAware, al menos 19 mil vuelos fueron cancelados desde el sábado, mientras que miles más presentaron retrasos.

La agencia aeronáutica informó que un avión pequeño con ocho personas a bordo se estrelló la noche del domingo tras despegar de un aeropuerto en Maine, sin precisar si el clima influyó en el accidente.

Vórtice polar y persistencia del frío

La tormenta está vinculada a una deformación del vórtice polar, una masa de aire que normalmente circula sobre el Polo Norte y que en esta ocasión se desplazó hacia el sur.

Las autoridades advirtieron que el frío potencialmente mortal podría persistir hasta una semana después del paso de la tormenta en regiones como las Grandes Llanuras del Norte y zonas del centro del país, donde la sensación térmica podría alcanzar los -45 grados Celsius.

De acuerdo con especialistas, estas temperaturas pueden provocar congelamiento en pocos minutos.

