Jueza analizará frenar el despliegue de agentes migratorios en Minneapolis tras asesinato de Alex Pretti

GENERANDO AUDIO...

La jueza atenderá dos casos relacionados al tema. Foto: AFP.

Una jueza federal de Minnesota analizará este lunes 26 de enero si suspende el despliegue de agentes migratorios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), además de que abordará una demanda respecto a la posible eliminación de pruebas por el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis.

De acuerdo con la AFP, un tribunal federal realizará audiencias este día por dos temas clave. En uno de los casos, la fiscal federal de Minnesota solicitó a una jueza federal que frene el despliegue de agentes del ICE, ante el último asesinato perpetrado en las redadas migrantes.

La segunda audiencia será por una demanda presentada para impedir que los agentes federales “destruyan” pruebas relacionadas con el asesinato de Alex Pretti.

Y es que, fuerzas federales llegaron primero a la zona donde fue asesinado Alex Pretti, impidiendo que sus homólogos estatales pudieran acceder a la escena del crimen.

Tensión entre gobiernos

La AFP resaltó que dichos casos a discutir en el tribunal federal muestran las diferencias que existen entre las autoridades estatales y federales por la presencia del ICE.

Minneapolis es gobernado por el ala demócrata, por lo que es una de sus “ciudades santuario”, por lo que su policía no coopera con los agentes migratorios de Donald Trump.

Dicha ciudad lleva semanas sumergida en protestas contra las redadas del ICE, principalmente por los asesinatos de Alex Pretti y Renee Gold.

Al respecto, Donald Trump aseguró que los agentes del ICE dejarían Minneapolis “en algún momento”. Sin embargo, no dio una fecha específica, de acuerdo con AFP.

El asesinato de Alex Pretti

El pasado 24 de enero de 2026, Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, intentó evitar que agentes del ICE se llevaran a dos presuntos inmigrantes. Sucedió, tras semanas de protestas por el asesinato de Renee Good.

Alex Pretti portaba un arma semiautomática de 9 mm, misma que llevaba enfundada. Sin embargo, los agentes federales sometieron al enfermero de origen panameño y le dispararon en el suelo, según se aprecia en videos grabados por ciudadanos.

El Departamento de Seguridad Nacional (CGS) sostuvo la versión de que Alex Pretti se acercó a los agentes del ICE con la pistola. Presuntamente, se resistió al desarme, por lo que abrieron fuego. En cambio, los videos difundidos no muestran al enfermero empuñando el arma.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que la actuación de Alex Pretti constituía un “terrorismo doméstico”. También usó ese concepto en el caso de Renee Good.

El ICE realiza estas intensas redadas cuando es conformado, en gran parte, por ex militares de guerra. Jonathan Ross, un veterano de la Guardia Nacional que estuvo en Irak, fue quien disparó contra Renee Good.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos: