Migrantes, quienes retiran nieve en tormenta invernal de Estados Unidos

Una masa de aire ártico afecta a 37 estados. Foto: Reuters.

Los migrantes son quienes trabajan bajo extremas temperaturas para quitar el hielo provocado por la intensa tormenta invernal que afecta gran parte de Estados Unidos.

La fuerte caída de nieve, hielo y temperaturas extremas han complicado la movilidad y las actividades cotidianas en varias regiones del país.

De acuerdo con reportes meteorológicos, una masa de aire ártico avanza sobre al menos 37 estados, dejando sensaciones térmicas por debajo de los -20 grados Celsius, lo que ha encendido alertas por frío peligroso y condiciones de riesgo en carreteras, calles y avenidas.

En medio de la emergencia por esta tormenta invernal, migrantes mexicanos e hispanos han sido contratados por empresas para retirar nieve y hielo de calles, avenidas y accesos principales en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Nueva York, donde las condiciones climáticas se han resentido con intensidad.

Los trabajadores se han convertido en parte clave para mantener operativas las vialidades y reducir riesgos de accidentes, mientras continúan las labores de limpieza y prevención ante el avance de la tormenta.

“Aquí estamos trabajando, nosotros le trabajamos a una empresa y la empresa me trae. Vamos a estar trabajando hasta que se termine la nieve más o menos como a las 11, ósea que va a ser intenso el día”, dijo Luna, una de las trabajadoras.

La magnitud del fenómeno ha provocado cancelaciones masivas de vuelos y afectaciones en el transporte, además de posibles cortes de energía en distintas zonas, principalmente por acumulación de nieve y hielo.

Autoridades advirtieron que el impacto de dicha megatormenta podría alcanzar a cientos de millones de personas en el país, por lo que se han emitido llamados para extremar precauciones, evitar traslados innecesarios y mantenerse atentos a los avisos y actualizaciones.

