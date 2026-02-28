Trump afirma que ataques buscan la “libertad del pueblo” de Irán

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la intención última de la campaña militar que ha lanzado este sábado contra Irán es la liberación del pueblo iraní en un futuro país que ya no represente una amenaza alguna para los estadounidenses.

En declaraciones al diario Washington Post, Trump sostuvo: “Solo quiero la libertad para el pueblo iraní”, horas después de dirigir un mensaje a la nación para informar sobre el inicio de los ataques a Teherán.

Trump vincula ataques contra Irán con la libertad del pueblo iraní

El presidente de Estados Unidos indicó que la ofensiva responde a la necesidad de garantizar seguridad nacional y modificar la estructura política vigente en Irán. Según explicó, el objetivo es alcanzar un escenario en el que el país deje de representar riesgos para ciudadanos estadounidenses.

Trump afirmó que busca “un país seguro” y aseguró que ese resultado será consecuencia de la operación militar ordenada contra centros vinculados al estamento clerical iraní y al Ejército del país.

La acción militar fue denominada Operación Furia Épica, la cual, de acuerdo con el mandatario, está dirigida contra las estructuras de poder establecidas tras la revolución islámica de 1979.

Operación Furia Épica y objetivos contra el estamento clerical iraní

Durante su discurso oficial, Trump señaló que la operación tiene como finalidad la eliminación de las bases de poder del sistema político iraní, incluyendo el estamento clerical y la Guardia Revolucionaria Islámica.

El mandatario también mencionó el programa nuclear iraní como uno de los elementos centrales dentro de los objetivos estratégicos de la ofensiva militar estadounidense.

Según su mensaje, estas estructuras representan el cimiento ideológico y militar del Estado iraní, por lo que su desmantelamiento forma parte del propósito anunciado por Washington.

Trump exige rendición del Ejército iraní tras ataques de Estados Unidos

En su intervención, Trump exigió la rendición total del Ejército y de las fuerzas policiales iraníes. El presidente estadounidense aseguró que quienes depongan las armas recibirán amnistía e inmunidad.

Asimismo, dirigió un mensaje a la población iraní en el que pidió un levantamiento contra el estamento clerical gobernante. Señaló que la operación representa una oportunidad para modificar el rumbo político del país.

El mandatario afirmó que la población tiene la posibilidad de asumir el control de su futuro y llamó a actuar en el contexto de la ofensiva militar en curso.

Trump también advirtió a integrantes de la Guardia Revolucionaria Islámica, fuerzas armadas y cuerpos policiales que deberán entregar las armas, señalando que recibirán trato justo si aceptan la rendición.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.