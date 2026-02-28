Trump confirma participación de Estados Unidos en ataques contra Irán

GENERANDO AUDIO...

Trump confirma ataques contra Irán. Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de operaciones militares contra Irán con el objetivo, dijo, de eliminar amenazas “inminentes” del régimen iraní y evitar que obtenga armas nucleares.

En un mensaje dirigido a la nación, afirmó que la ofensiva busca proteger a ciudadanos estadounidenses, bases militares en el extranjero y aliados internacionales frente a lo que calificó como décadas de agresiones patrocinadas por Teherán.

El mensaje fue publicado a través de su cuenta de Truth Social, minutos después de la confirmación del ataque contra Irán.

“Nunca tendrán armas nucleares”

El mandatario aseguró que es política permanente de su administración impedir que Irán desarrolle armamento nuclear. Señaló que durante la operación denominada “Midnight Hammer” fueron atacadas instalaciones en Fordow, Natanz e Isfahan, vinculadas al programa nuclear iraní.

Según el discurso, tras esos ataques se comunicó al régimen que no podría retomar el desarrollo de armas nucleares. Trump sostuvo que, pese a intentos de negociación, Irán rechazó acuerdos para frenar sus ambiciones atómicas.

En su mensaje, el presidente enumeró antecedentes históricos que, afirmó, justifican la acción militar. Entre ellos: crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en 1979, el atentado contra los cuarteles de marines en Beirut en 1983 y ataques contra fuerzas estadounidenses en Irak y otras regiones.

Por otra parte, Trump también responsabilizó a Irán de financiar y armar milicias en Medio Oriente y de respaldar a Hamas en los ataques del 7 de octubre en Israel.

El presidente de los Estados Unidos advirtió que el ejército estadounidense continuará con operaciones para destruir misiles, infraestructura militar y redes aliadas de Teherán en la región. Aseguró que su administración tomó medidas para minimizar riesgos a tropas desplegadas, aunque reconoció que podrían registrarse bajas.

Dirigió un mensaje a miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica y fuerzas iraníes. En él, los llamó a deponer armas a cambio de “inmunidad total”, o enfrentar “cierta muerte”.

Finalmente, se dirigió a la población iraní. Les sugirió permanecer en sus hogares ante los bombardeos y a “tomar control de su destino” una vez concluidas las operaciones.

