Estados Unidos llega a acuerdo con OpenAI para uso militar, mientras Trump prohíbe la IA de Anthropic

Mientras el Departamento de Guerra de Estados Unidos llegó a un acuerdo para utilizar los modelos de OpenAI, el presidente Donald Trump ordenó a su administración dejar de usar la inteligencia artificial de Anthropic.

El llamado se da luego de que Anthropic rechazó la petición del Pentágono de eliminar las restricciones militares del uso de su sistema, como su uso para vigilancia masiva, así como en armas autónomas.

La IA de Anthropic, Claude, fue el utilizado por un hacker en el supuesto ciberataque contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) e Instituto Nacional Electoral (INE) mexicanos, reportado hace unos días por Bloomberg, y que luego el SAT negó.

OpenAI anuncia acuerdo con el gobierno estadounidense

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, anunció este viernes un acuerdo con el Pentágono para usar sus modelos en la red clasificada de la agencia de defensa, utilizando “salvaguardias técnicas”.

“Dos de nuestros principios de seguridad más importantes son la prohibición de la vigilancia masiva a nivel nacional y la responsabilidad humana en el uso de la fuerza, incluidos los sistemas de armas autónomas”, escribió Altman en su red social X.

“También implementaremos garantías técnicas para asegurarnos de que nuestros modelos se comporten como deben, algo que también deseaba el Departamento de Guerra”, prosiguió el director de OpenAI, creador de ChatGPT.

El anuncio se produce después de que la startup de IA rival Anthropic desatara la indignación de la administración Trump esta semana por insistir en incluir salvaguardias similares en su propio acuerdo con el Pentágono.

La empresa pondrá ingenieros a disposición del Pentágono para garantizar la seguridad de los modelos de IA que se desplegarán “únicamente en redes en la nube”. Altman dijo que pidió al Pentágono “ofrecer estas mismas condiciones a todas las empresas de IA”.

“Hemos expresado nuestro firme deseo de que las cosas se calmen, lejos de acciones jurídicas y gubernamentales, para llegar a acuerdos razonables”, escribió.

Trump ordena dejar de usar Anthropic

Por otra parte, horas antes, el presidente Donald Trump ordenó a todas las dependencias del gobierno de Estados Unidos dejar de usar “inmediatamente” la inteligencia artificial de Anthropic, luego de que la empresa rechazó la exigencia del Pentágono de autorizar el uso militar incondicional de sus modelos Claude.

Anthropic insiste en que su tecnología no debe utilizarse para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o implementarse en sistemas autónomos de armamento. El Pentágono asegura que actúa dentro de la ley y que sus contratistas no pueden imponer condiciones sobre cómo se usarán sus productos.

“Estoy ordenando A TODAS las agencias federales del gobierno de Estados Unidos que CESEN INMEDIATAMENTE todo el uso de la tecnología de Anthropic. No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Agregó que “habrá un periodo de eliminación gradual de seis meses para agencias como el Departamento de Guerra que usan productos de Anthropic en varios niveles”.

Mientras que Anthropic declaró más adelante en un extenso comunicado que buscaría revertir la prohibición, destacando que “impugnaremos en los tribunales cualquier designación como riesgo para la cadena de suministro”.

“Esperamos que nuestros líderes dejen de lado sus diferencias (…), rechazando las exigencias actuales del Departamento de Guerra de obtener permiso para usar nuestros modelos en la vigilancia masiva dentro del país y para matar personas de forma autónoma, sin supervisión humana”, continuó la empresa.

A la par, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acusó a la empresa de “arrogancia y traición”, acotando en X que “Anthropic dio una clase magistral de arrogancia y traición, así como un caso de manual sobre cómo no hacer negocios con el gobierno de Estados Unidos o el Pentágono”.

El Pentágono también había dicho que Anthropic debía aceptar sus condiciones antes de las 17:01 hora local del viernes o enfrentarse a una orden de cumplimiento forzoso bajo la Ley de Producción de Defensa.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, dijo el jueves que estas “amenazas” no cambian la posición de la empresa: “No podemos en conciencia acceder a su solicitud”.

