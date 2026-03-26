Con corrido, EE. UU. se lanza contra migración ilegal

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EE. UU. lanza corrido sobre migración ilegal. Foto: Gettyimages/Archivo

Una publicación de la Embajada de Estados Unidos en México generó reacciones en redes sociales tras difundir un corrido creado con inteligencia artificial, en el que se emite un mensaje dirigido a personas migrantes sobre su situación en territorio estadounidense.

El contenido incluye un video con intérpretes virtuales y un mensaje que advierte que vivir o migrar a Estados Unidos de forma ilegal es un delito, acompañado de un enlace a información oficial.

Corrido incluye mensaje sobre regresar al país de origen

En la pieza difundida, el corrido contiene frases como:

“El corrido suena fuerte en tu tierra, regresa a tus raíces, no necesitas ir lejos para salir adelante”.

El mensaje se complementa con una leyenda que refuerza la postura oficial sobre la migración irregular, destacando las implicaciones legales de permanecer sin estatus en Estados Unidos.

Enlace dirige a programa del Departamento de Seguridad Nacional

La publicación incluye un vínculo hacia información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde se detalla un programa dirigido a personas en situación migratoria irregular.

De acuerdo con el portal, se ofrece la posibilidad de:

Viaje sin costo para retornar al país de origen

para retornar al país de origen Condonación de multas por estancia ilegal

por estancia ilegal Apoyo económico de 2 mil 600 dólares

El proceso se realiza a través de la aplicación móvil CBP Home.

Reacciones en redes sociales por uso de corrido

La difusión del video generó diversas reacciones entre usuarios, quienes comentaron el uso del género musical para transmitir el mensaje.

Algunas publicaciones señalaron que el contenido fue interpretado de forma irónica o inusual, debido a la elección del corrido como formato para comunicar una política migratoria.

Mensaje forma parte de estrategia informativa

El contenido difundido forma parte de las acciones de comunicación del gobierno estadounidense para informar sobre las condiciones migratorias y las opciones disponibles para personas sin estatus legal.

Hasta el momento, la publicación continúa generando comentarios en redes sociales por el formato utilizado y el mensaje transmitido.

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