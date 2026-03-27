Firma de Trump en billetes de dólar por aniversario de EE.UU., informa el Tesoro

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Trump será impreso en millones, aparecerá en billete de un dólar. Foto: Archivo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que los billetes de dólar incluirán la firma del presidente Donald Trump, como parte de la conmemoración del 250 aniversario de la independencia del país.

De acuerdo con la dependencia, será la primera vez que un presidente en funciones aparezca en el papel moneda mediante su firma, sustituyendo la del tesorero.

Nuevos billetes de 100 dólares comenzarán a imprimirse en junio

El Tesoro informó que los primeros billetes de 100 dólares con la firma de Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, comenzarán a imprimirse en junio. Posteriormente, el cambio se extenderá de manera gradual a otras denominaciones en los meses siguientes.

Se elimina firma del tesorero por primera vez en más de un siglo

Con esta medida, se elimina la firma del tesorero en los billetes, lo que marca un cambio histórico, ya que este elemento había estado presente desde 1861.

La actual tesorera, Lynn Malerba, será la última en formar parte de esta tradición ininterrumpida. Mientras tanto, la Oficina de Grabado e Impresión continuará produciendo billetes con firmas anteriores, incluyendo las de Janet Yellen.

Medida forma parte de conmemoración histórica

El secretario del Tesoro señaló que la decisión responde a la conmemoración del aniversario de independencia y al contexto económico actual.

“No hay una manera más poderosa de reconocer los logros históricos de nuestro país que los billetes que llevan su nombre”, indicó.

La ley estadounidense permite cambios en elementos como firmas, aunque mantiene restricciones como el uso exclusivo de retratos de personas fallecidas en los billetes.

Diseños de billetes se mantendrán sin cambios

Autoridades aclararon que los diseños generales del papel moneda no serán modificados, salvo la incorporación de la nueva firma. Esto incluye la permanencia de elementos como leyendas oficiales y medidas de seguridad para evitar falsificación.

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