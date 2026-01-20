Trump contra el mundo: tensiones globales en su segundo mandato

GENERANDO AUDIO...

A un año del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la política exterior estadounidense ha generado tensiones en distintos frentes del escenario internacional. Durante una entrevista, la internacionalista Aribel Contreras explicó que muchas de las acciones del mandatario no son sorpresivas, ya que fueron parte de sus promesas de campaña. “Él les prometió a su base electoral endurecimiento de políticas migratorias, aranceles y poner a América al centro”, señaló.

La especialista afirmó que estas decisiones han “puesto de cabeza la geopolítica global”, al mencionar casos como Groenlandia, Canadá, Panamá y América Latina. Detalló que el interés de Trump en Groenlandia responde a una lógica de expansión territorial, así como a factores geoestratégicos, militares y de recursos naturales, incluidos minerales críticos y tierras raras.

Contreras también advirtió que, aunque el presidente ha cumplido algunas promesas, no ha logrado mejorar la economía ni contener la inflación, lo que podría tener un impacto directo en las elecciones intermedias de noviembre. Además, alertó sobre el deterioro de las relaciones con aliados tradicionales y el riesgo de una mayor confrontación internacional. “Estamos en un laberinto geopolítico muy complejo y convulso”, concluyó.