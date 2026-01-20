México combate el sarampión: prevén puntos de vacunación en aeropuertos y en centrales de camiones

GENERANDO AUDIO...

Pronto se darán a conocer detalles de la estrategia. Foto: Getty Images

El Gobierno de México dio a conocer que reforzará la vacunación contra el sarampión como principal estrategia para contener el brote en el país, especialmente rumbo a la Copa Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, anunció que se prevé la instalación de puntos de vacunación en aeropuertos y centrales de camiones.

Asimismo, el funcionario informó que ya se aplica una dosis cero contra el sarampión a niñas y niños de seis a 11 meses de edad. Además, señaló que en México se han aplicado 11 millones 853 mil 684 dosis contra la enfermedad.

¿Cuándo se aplicarían las vacunas contra el sarampión en aeropuertos y centrales de camiones?

Ante el cuestionamiento sobre si habrá coordinación con Estados Unidos y Canadá rumbo al Mundial 2026 y el comportamiento de los casos durante ese periodo, Kershenobich detalló que, desde el inicio del brote, se ha mantenido contacto permanente con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Explicó que dicha institución es la encargada de evaluar el control del brote y que se tiene programada una reunión en abril, en la que cada país presentará las acciones implementadas para frenar los contagios.

No obstante, el secretario de Salud subrayó que la situación no debe afectar el desarrollo del Mundial.

“El mensaje muy importante es vacunarse, no hay otra manera de controlarlo más que vacunándose. No debe afectar para la Copa Mundial. Lo que se decidirá en esa reunión de abril es si será necesario vacunarse o no.” David Kershenobich, secretario de Salud

Asimismo, indicó que, por ahora, la recomendación para las personas que tengan previsto viajar es contar con el esquema de vacunación completo contra el sarampión.

En cuanto a la posibilidad de instalar módulos de vacunación en los fan fests durante la Copa del Mundo, Kershenobich reiteró que lo más importante es prevenir antes de que ocurra cualquier escenario de riesgo.

De la misma manera, adelantó que próximamente se darán a conocer otras estrategias para evitar la propagación del virus, entre ellas la colocación de puntos de vacunación en aeropuertos y centrales camioneras.

“Todo eso se verá. Lo que es muy importante es prevenir incluso antes de que ocurra. Muy pronto les estaremos avisando de otras estrategias que tenemos para evitar precisamente la diseminación del sarampión, como son, por ejemplo, vacunar en las centrales camioneras, vacunar en los aeropuertos, etcétera.” David Kershenobich, secretario de Salud

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.