Israel derriba sede de la UNRWA en Jerusalén Este; ONU condena la demolición

Foto: AFP

Buldóceres israelíes iniciaron este martes la demolición de edificios en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este, en una acción que la agencia de Naciones Unidas calificó como un “ataque sin precedentes” y una grave violación del derecho internacional.

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) denunció que fuerzas israelíes ingresaron al complejo en la zona de Sheikh Jarrah durante la madrugada, expulsaron a los guardias de seguridad y permitieron el ingreso de maquinaria pesada para derribar las instalaciones.

Israel justifica demolición de la sede de la UNRWA

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel aseguró en un comunicado que el recinto ya no contaba con personal de la ONU ni realizaba actividades oficiales, por lo que no gozaba de inmunidad.

Israel ha acusado en reiteradas ocasiones a la UNRWA de servir como tapadera de milicianos de Hamás, y sostiene que algunos de sus empleados participaron en el ataque del 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, investigaciones independientes, incluida una encabezada por la exministra francesa Catherine Colonna, señalaron problemas de neutralidad, pero indicaron que Israel no ha presentado pruebas concluyentes.

ONU califica la acción como violación grave del derecho internacional

El director de la UNRWA en Cisjordania y Jerusalén Este, Roland Friedrich, afirmó que la demolición representa una violación grave del derecho internacional y de los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas.

Por su parte, el portavoz de la agencia, Jonathan Fowler, advirtió que Israel, como Estado miembro de la ONU, debe respetar la inviolabilidad de los locales de la organización.

“Lo que le sucede hoy a la UNRWA puede ocurrir mañana a cualquier otra organización internacional o misión diplomática”, alertó.

Condenas internacionales tras demolición en Jerusalén Este

La Autoridad Palestina condenó la acción israelí y advirtió que se trata de una escalada deliberada para socavar el sistema internacional de protección de los refugiados palestinos.

Jordania denunció una flagrante violación del derecho internacional, mientras que Arabia Saudita expresó su respaldo a la UNRWA y a su misión humanitaria.

El jefe de la agencia, Philippe Lazzarini, denunció que se trata de un intento de borrar la identidad de los refugiados palestinos, cuyo estatus se transmite de generación en generación y está ligado al derecho al retorno, punto clave del conflicto israelo-palestino.

Ben Gvir califica demolición como “día histórico”

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, visitó el lugar y calificó la demolición como un “día histórico” para la gobernanza de Jerusalén.

Afirmó que durante años el recinto fue utilizado por “partidarios del terrorismo” y advirtió que esa será la consecuencia para todos los que apoyen ese tipo de actividades.

Guterres exige detener demolición y restaurar instalaciones

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la demolición y recordó que el complejo de la UNRWA es inviolable e inmune.

A través de su portavoz, Farhan Haq, exigió a Israel cesar de inmediato la demolición y devolver y restaurar sin dilaciones las instalaciones a Naciones Unidas.

La sede de la UNRWA en Jerusalén Este permanecía sin personal desde enero de 2025, cuando entró en vigor una ley israelí que prohibió sus operaciones en esa zona, aunque la agencia continúa trabajando en Cisjordania ocupada y Gaza.

