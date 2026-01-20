“Dosis cero” contra sarampión se aplica a menores por brote de sarampión en México

GENERANDO AUDIO...

La vacuna de dosis cero contra sarampión es la aplicación que se pone a niñas y niños de 6 a 11 meses, así lo dio a conocer el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz durante su intervención en la mañanera de Claudia Sheinbaum, este martes 20 de enero de 2026.

El titular de la dependencia federal indicó que la vacuna de dosis cero es la que originalmente se ponía a partir de los 12 meses a este grupo de menores. El actual brote es lo que obligó a adelantar la aplicación del biológico:

Edad de aplicación de la dosis cero contra sarampión en México

“Fuera del brote, la primera vacuna se pone a los 12 meses, pero en medio del brote hemos adelantado una dosis cero a niñas y niños de 6 y 11 meses de edad”. David Kershenobich, secretario de Salud

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

La cobertura de vacunación contra sarampión se divide actualmente en al menos seis grupos:

Niñas y niños de un año y de 18 meses

La población rezagada que no haya recibido la vacuna con anterioridad de 2 a 9 años

Todo el personal de salud

Todo el personal educativo

Los jornaleros agrícolas

Y la aplicación de la “dosis cero” a niñas y niños de 6 a 11 meses

Aplicación de la dosis cero contra sarampión. Foto: CUARTOSCURO

¿Dónde ponen las vacunas?

Las vacunas contra sarampión están disponibles en el IMSS, el IMSS Bienestar, en el ISSSTE y en todas las instituciones de Salud. En el teléfono 079, donde la población puede consultar a qué sitios pueden acudir para vacunarse, reveló en funcionario.

David Kershenobich Stalnikowitz indicó que para 2026, México cuenta con 23 millones 529 mil 975 vacunas disponibles contra sarampión. Esta cifra permitirá la aplicación a futuro:

“Tenemos el número suficiente para vacunas para los próximos dos años para seguir avanzando en la vacunación de toda la población”. David Kershenobich, secretario de Salud

El titular de Salud indicó que, incluyendo la dosis cero contra sarampión, se han aplicado 11 millones 853 mil 684 dosis contra la enfermedad en México.

La cobertura de la primera dosis lleva un avance arriba del 95% en estados como:

Chiapas

Sinaloa

Campeche

De la segunda dosis a los 18 meses en:

Sinaloa

Campeche

Chiapas

Mientras que la dosis a los 6 años en:

Zacatecas

Tlaxcala

Sinaloa

San Luis Potosí

Puebla

Oaxaca

Morelos

Guanajuato

Colima

Chihuahua

Chiapas

Campeche

Baja California Sur

La autoridad de salud en el país indicó que la meta es llegar al resto de los estos por arriba del 95% de vacunación, pues aún hacen falta varias entidades:

“La meta que tenemos claramente es llegar al 95% de la vacunación en toda la población, porque esa es la única manera de controlar el sarampión”. David Kershenobich, secretario de Salud

El funcionario recordó que mantener un control sobre esta enfermedad porque es más contagiosa que el COVID-19, donde un enfermo podía contagiar a cuatro personas, mientras que uno con sarampión puede contagiar a 15 o 16 personas.

Panorama a futuro por el sarampión en México

David Kershenobich comentó que Canadá ya perdió su estado libre de sarampión, Estados Unidos también, por lo que solicitaron una ampliación de dos meses, ante lo cual México igualmente se apuntó a ese periodo de tiempo para tratar de controlar el actual brote.

La reunión se realizará con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de manera virtual, el 13 de abril de 2026, para revisar el estatus en el que se encuentra México con respecto al sarampión.

