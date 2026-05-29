Trump prevé para hoy una decisión sobre acuerdo con Irán, pero Teherán lo contradice: “No hay un acuerdo final”

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Trump analiza acuerdo con Irán | Foto: AFP

El presidente Donald Trump aseguró este viernes que tomará una decisión final sobre un posible acuerdo con Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, el Gobierno iraní respondió que todavía “no existe un acuerdo final” y negó varios puntos mencionados por Washington.

La Casa Blanca informó que Trump sostuvo una reunión en la Sala de Situación para analizar el pacto, aunque al cierre de la jornada no se había anunciado una resolución definitiva.

En una publicación en redes sociales, Trump reiteró sus exigencias: que Irán renuncie definitivamente a desarrollar armas nucleares y permita el libre tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo.

Irán rechaza condiciones de Trump sobre armas nucleares

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que Teherán “abandonó el lenguaje de las imposiciones hace 47 años”, en referencia a la revolución islámica de 1979.

“En cuanto al entendimiento, los intercambios de mensajes continúan, pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo final”, mencionó.

Según Trump, Irán retiraría minas colocadas en el estrecho de Ormuz y permitiría nuevamente el tráfico marítimo sin restricciones. A cambio, Estados Unidos levantaría bloqueos sobre puertos iraníes y coordinaría la destrucción del uranio enriquecido iraní.

No obstante, la agencia iraní Fars citó fuentes oficiales que desmintieron esas versiones. Teherán exige primero la liberación inmediata de 12 mil millones de dólares congelados en activos iraníes antes de avanzar a otra etapa de negociación.

Además, las fuentes iraníes negaron que exista un acuerdo sobre la destrucción del material nuclear o la reapertura total del estrecho de Ormuz.

Tensión en Medio Oriente impacta mercados y petróleo

Las declaraciones de Trump ocurrieron mientras funcionarios estadounidenses aseguraban que había “muchos avances” en las negociaciones. El vicepresidente JD Vance afirmó que la diplomacia avanzaba de forma positiva.

Las expectativas de un posible acuerdo impulsaron las bolsas en Estados Unidos y Asia, mientras los precios internacionales del petróleo registraron ligeras bajas debido a la expectativa de estabilización en la región.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos estratégicos más importantes para el suministro energético global.

Israel intensifica ofensiva en Líbano

En paralelo, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que tropas israelíes avanzaron más dentro del territorio libanés y cruzaron el río Litani, al norte de la frontera con Israel.

Netanyahu afirmó que las fuerzas israelíes continúan atacando posiciones de Hezbolá, mientras el Gobierno de Líbano pidió un alto el fuego inmediato.

El conflicto se intensificó desde marzo, cuando Hezbolá lanzó ataques contra Israel tras la muerte del líder supremo iraní en bombardeos estadounidenses e israelíes.

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