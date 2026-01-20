Trump dice que pensó renombrar el Golfo de México como “Golfo de Trump”

GENERANDO AUDIO...

Fotos: AFP

Durante una conferencia de prensa por su primer año al frente del gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump recordó una de sus ideas más polémicas y controvertidas: cambiar el nombre del Golfo de México. El mandatario aseguró que llegó a considerar llamarlo “Golfo de América” e incluso “Golfo de Trump”, aunque dijo que descartó esta última opción por recomendación de su equipo.

El comentario ocurrió este 20 de enero de 2026, en la Casa Blanca, y quedó registrado en video durante el encuentro con medios.

Trump y el Golfo de México: una idea que no prosperó

Trump relató que en su momento cuestionó públicamente por qué se llama Golfo de México y no Golfo de América, una expresión que ya había usado en actos de campaña y discursos anteriores.

“I said, why is it the Gulf of Mexico? It should be the Gulf of America” (Dije, ¿por qué es el Golfo de México? Debería ser el Golfo de América), recordó ante los reporteros. Después, agregó en tono irónico que pensó en nombrarlo Golfo de Trump, pero desistió. “I thought that I would be killed if I did that” (Pensé que me matarían si hacía eso), bromeó el presidente, generando risas en la sala.

Declaraciones que marcan estilo de gobierno

Las declaraciones se dieron en el marco del balance de su primer año de regreso a la presidencia, un periodo marcado por mensajes directos, frases provocadoras y un estilo confrontativo frente a temas simbólicos de identidad y poder.

Aunque Trump aclaró que no impulsó ningún cambio oficial, el comentario volvió a generar atención por tratarse de un espacio geográfico compartido entre Estados Unidos, México y Cuba, cuyo nombre tiene reconocimiento internacional.

Hasta el momento, no existe ninguna iniciativa formal del gobierno estadounidense para modificar el nombre del Golfo en documentos oficiales, mapas o acuerdos internacionales.

Reacciones y qué sigue

La Casa Blanca no emitió un posicionamiento adicional tras las declaraciones, ni aclaró si el tema fue discutido en algún momento de manera institucional. El comentario fue presentado por el propio Trump como una anécdota, no como una propuesta activa.

El episodio se suma a otros momentos en los que el presidente ha utilizado el humor y la provocación para reforzar su mensaje político ante la opinión pública.

