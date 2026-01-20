Qué sí y qué no cumplió Donald Trump a un año de su Gobierno

GENERANDO AUDIO...

A un año de haber regresado a la Casa Blanca, Donald Trump enfrenta el inevitable examen de la realidad: contrastar el ambicioso catálogo de promesas que hizo en campaña y en su discurso de investidura con los resultados que su propio Gobierno asegura haber alcanzado.

La comparación entre ambos relatos —el de las promesas y el de los “promises made, promises kept” difundido por la Casa Blanca— permite identificar con claridad qué compromisos se tradujeron en acciones concretas, cuáles avanzaron parcialmente y cuáles siguen envueltos en controversia política, legal o discursiva.

El balance muestra un patrón claro: Trump cumplió de manera más inmediata aquellas promesas que dependían de órdenes ejecutivas —inmigración, energía, regulación, educación, políticas de género— mientras que las más ambiciosas, complejas o sujetas a factores externos, como el fin de la guerra en Ucrania o la aplicación plena de la deportación masiva, permanecen abiertas o en proceso.

El contraste entre el discurso de investidura, cargado de promesas de restauración nacional y liderazgo global, y el informe triunfalista de la Casa Blanca revela tanto avances concretos como zonas grises.

Inmigración: el eje central del mandato

Pocas áreas concentraron tantas promesas como la inmigración. Trump aseguró que desde el “primer día” lanzaría el mayor programa de deportación en la historia, cerraría la frontera, terminaría con la política de “captura y liberación”, reactivaría el programa Remain in Mexico y pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Según la Casa Blanca, varias de estas promesas se consideran cumplidas. El gobierno afirma que los cruces irregulares en la frontera sur cayeron a mínimos históricos tras el cierre inmediato de la frontera, que se reanudó la construcción del muro fronterizo y que se reinstaló Remain in Mexico. También presume un fuerte incremento en arrestos y deportaciones, así como la reducción casi total de liberaciones de migrantes al interior del país.

Uno de los puntos más sensibles —y jurídicamente complejos— fue el anuncio de poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Trump prometió hacerlo por orden ejecutiva y su administración sostiene que ya firmó dicho decreto. Sin embargo, incluso desde la campaña se reconocía que esta medida implicaría batallas legales, al estar consagrada en la Enmienda 14 de la Constitución. Es decir, la promesa se ejecutó en el plano político, pero su aplicación real sigue sujeta al terreno judicial.

En cuanto a la “deportación masiva”, la Casa Blanca asegura que el proceso está en marcha y que diariamente se expulsa a criminales y miembros de pandillas. No obstante, la magnitud total del plan —dado que se estima que millones de personas viven sin estatus legal— sugiere que se trata de una promesa en desarrollo más que de un objetivo plenamente concluido.

El 6 de enero: indultos anunciados, impacto limitado

Trump prometió indultar rápidamente a los acusados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluso “en los primeros minutos” de su presidencia. A un año de su investidura, el tema sigue siendo políticamente explosivo.

Los datos incluidos en la información muestran que más de mil 580 personas fueron acusadas y más de mil 270 condenadas, aunque cientos ya cumplieron sus sentencias o recibieron penas sin prisión. Esto implica que, aun si se otorgaran indultos amplios, el impacto práctico sería limitado para muchos de los involucrados.

La promesa, aunque reiterada, se ha movido más en el terreno de la intención política que en resultados tangibles de gran alcance.

Política exterior: promesas grandilocuentes, logros difíciles de medir

Una de las afirmaciones más audaces de Trump fue que podría poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas, o incluso antes de asumir el cargo. Algo que no pasó ni ha pasado.

En contraste, la Casa Blanca enumera una larga lista de conflictos internacionales que, según afirma, han sido resueltos o desescalados gracias a la estrategia de “paz mediante la fuerza”.

Sin embargo, estas afirmaciones provienen exclusivamente del balance oficial del gobierno y no estaban explicitadas con ese alcance en las promesas iniciales sobre Ucrania, por lo que la comparación directa muestra una brecha entre la expectativa creada y el resultado concreto prometido.

Economía: aranceles, energía y precios

En materia económica, Trump prometió aranceles agresivos, especialmente contra México y Canadá, así como una política de “perforar, perforar, perforar” para reducir los precios de la energía. La Casa Blanca asegura que estas promesas sí se cumplieron: se impusieron aranceles como herramienta de presión comercial y de seguridad, se declaró una emergencia energética nacional y se incrementó la producción de petróleo y gas.

El gobierno también afirma que los precios del combustible alcanzaron mínimos de varios años, que la inflación se moderó y que los mercados bursátiles registraron máximos históricos.

Dichas afirmaciones coinciden con el relato de campaña de Trump, quien insistió en que la expansión energética y los aranceles beneficiarían directamente a los consumidores estadounidenses, pese a que economistas habían advertido que los aranceles podían traducirse en precios más altos.

Vehículos eléctricos e industria “Made in America”

Trump prometió cancelar lo que llamó el “mandato” de vehículos eléctricos y revitalizar la industria automotriz nacional desde el primer día.

Según la Casa Blanca, la revocación de las políticas de la era Biden en este rubro se concretó de inmediato mediante órdenes ejecutivas y resoluciones legislativas, cumpliendo así uno de los compromisos más claros de su agenda industrial.

Derechos de personas transgénero: promesas ejecutadas vía órdenes

En el ámbito cultural y social, Trump prometió limitar la participación de mujeres transgénero en deportes femeninos y poner fin a políticas de atención que afirman el género, especialmente en menores.

La administración sostiene que estas promesas se cumplieron mediante órdenes ejecutivas que recortaron financiamiento federal y forzaron cambios en reglas deportivas y sanitarias. La comparación muestra coherencia entre lo prometido y lo ejecutado, aunque se trata de medidas que siguen generando una fuerte polarización social.

