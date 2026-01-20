Tormenta invernal paraliza a EE.UU: nieve y frío extremo por días

GENERANDO AUDIO...

Más de la mitad de Estados Unidos enfrenta una severa tormenta invernal que durará varios días. En Michigan, la nieve provocó una severa carambola que involucró alrededor de 100 vehículos.

Esta tormenta invernal de gran alcance se instaló en territorio estadounidense desde el pasado 17 de enero, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Afectó inicialmente al noroeste del país, pero no tardó en extenderse al centro y sur. Provocó caída de nieve, lluvia y temperaturas bajas, con una sensación térmica de hasta -45 grados.

El NWS emitió alertas en varias regiones del país, que estarán vigentes al menos hasta la tarde del 21 de enero. De igual forma, las bajas temperaturas podrían extenderse hasta el domingo 25 de enero.

Estados con más afectaciones por tormenta invernal

Nueva York

Wisconsin

Indiana

Minnesota

Dakota del Norte y Sur

Pennsylvania

Ohio

Michigan

En el noroeste de Estados Unidos se prevén nevadas intensas para este martes 20 de enero. También, habría acumulaciones de nieve que superarían los 60 centímetros.

Cancelación de vuelos

La tormenta invernal provocó cancelaciones de vuelos el 18 de enero, en los aeropuertos de Nueva York y Chicago, según medios de comunicación estadounidenses.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó este 20 de enero que la tormenta invernal puede ralentizar o atrasar vuelos en grandes aeropuertos de Estados Unidos. Destacan los siguiente:

Aeropuerto de Boston (BOS)

Nueva York (JFK, LGA, EWR)

Chicago (MDW, ORD)

Minneapolis (MSP)

Además, mencionó que la nieve ligera y baja visibilidad podría afectar a las operaciones en otras terminales aéreas.

Accidentes en Estados Unidos por nevada invernal

La fuerte nevada provocó el múltiple choque de alrededor de 100 autos en la autopista I-196, debido a que estaba cubierta de nieve al norte de Michigan.

Por la mañana del pasado 19 de enero, camiones de carga y otros vehículos impactaron entre sí. Varios autos se salieron del camino tras derrapar, según AFP.

La Policía de Michigan indicó que ninguna persona resultó herida de gravedad, toda vez que trabajaban en despejar las vías.

