EE. UU. captura otro buque petrolero en el Caribe

Buque capturado. Foto: X @Southcom

Fuerzas militares de Estados Unidos capturaron el buque Motonave Sagitta en el Caribe, sin incidentes, por operar pese a las medidas lanzadas por el presidente Donald Trump contra buques petroleros relacionados con Venezuela, informaron autoridades estadounidenses.

La acción se realizó como parte del operativo Op Southern Spear, una estrategia enfocada en frenar actividades ilícitas en el Hemisferio Occidental, con apoyo directo al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

A través de redes sociales, se confirmó la captura del buque cisterna y destacaron que el objetivo es garantizar que el petróleo que salga de Venezuela lo haga de forma legal y coordinada, conforme a las disposiciones vigentes.

“Fuerzas militares de EE. UU., en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, capturaron el Motonave Sagitta sin incidentes. La captura de otro buque cisterna que opera en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump de buques sancionados en el Caribe demuestra nuestra determinación para asegurar que el único petróleo que salga de Venezuela sea petróleo que se coordine adecuadamente y de manera legal”, explicaron las autoridades

Estados Unidos mantiene una política de vigilancia marítima para impedir el comercio ilegal de petróleo y otras actividades ilícitas en el Caribe. Desde hace semanas, autoridades han incautado buques de petrolero en el mar Caribe, como parte de su campaña contra embarcaciones sancionadas que están relacionadas con el transporte de petróleo venezolano.

Además, tras la captura de Nicolás Maduro, Trump afirmó que Estados Unidos decidiría qué petroleras pueden operar en Venezuela.

