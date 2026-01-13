Trump afirma que EE. UU. no necesita el T-MEC y lo llama “irrelevante”

GENERANDO AUDIO...

Trump resta importancia al T-MEC. Foto: AFP

El presidente Donald Trump aseguró que EE. UU. no necesita el T-MEC, tratado comercial con México y Canadá, y lo calificó como “irrelevante”. Las declaraciones se dieron mientras recorría una fábrica de Ford Motor Co. en Dearborn, Michigan, en medio de un discurso centrado en la industria automotriz estadounidense. “A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan”, sentenció el mandatario.

Trump afirmó que los automóviles fabricados en EE. UU. atraviesan un buen momento, a diferencia de años anteriores, cuando —según dijo— enfrentaban serias dificultades. En ese contexto, restó importancia al T-MEC y sostuvo que la prioridad es que la producción industrial, en especial la automotriz, se concentre dentro del país.

“Quiero ver a Canadá y México estar bien, pero el problema es que no necesitamos su producto. No necesitamos autos hechos en Canadá, no necesitamos autos hechos en México. Queremos hacerlos aquí”.

Estas declaraciones ocurrieron un día después de la llamada telefónica que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo fue fortalecer el diálogo bilateral, en un contexto marcado por dichos previos del mandatario estadounidense sobre la posibilidad de atacar a cárteles mexicanos en territorio mexicano.

Trump afirma que EE. UU. no necesita el T-MEC

Al ser cuestionado sobre una eventual renegociación del acuerdo, Trump fue tajante: “No pienso en el T-MEC”. Señaló que, aunque desea que Canadá y México “estén bien”, EE. UU. no necesita sus productos, en particular los automóviles fabricados fuera del país.

Afirmó que EE. UU. no requiere autos hechos en Canadá ni en México, ya que su objetivo es producirlos localmente. Según Trump, ese proceso ya está en marcha, pues empresas de distintas partes del mundo están trasladando o ampliando sus operaciones dentro del territorio estadounidense.

Durante su recorrido por la planta de Ford, mencionó que compañías de Canadá, México, Japón y Alemania están abriendo fábricas en EE. UU. o expandiendo las existentes. Aseguró que esta tendencia ha fortalecido a la industria automotriz y calificó tanto a este sector como al resto de la industria estadounidense como “emocionantes”.

Sheinbaum y postura sobre el T-MEC

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su confianza en que la revisión del T-MEC avance de manera positiva. Apenas este lunes, la mandataria mexicana sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense, en la que abordaron diferentes temas, entre ellos, comerciales.

El T-MEC, vigente desde 2020, regula el comercio entre EE. UU., México y Canadá, y establece reglas específicas para sectores estratégicos como el automotriz. Hasta ahora, no hay un anuncio oficial sobre cambios al tratado tras las recientes declaraciones de Trump.