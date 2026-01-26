Tensión en Minnesota: Trump envía a su “zar” antimigrantes tras muerte en protesta contra el ICE

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes el envío de su “zar” antiinmigración, Tom Homan, a Minnesota, tras la conmoción provocada por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas contra redadas migratorias realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario señaló que Homan le informará directamente sobre la situación en el estado, cuya ciudad más poblada, Mineápolis, vive jornadas de creciente tensión.

Homan es un veterano del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la política de control de la frontera sur y de las deportaciones de inmigrantes irregulares.

“Esta noche envío a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a muchas de las personas de allí. Tom es duro, pero justo y me informará directamente”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Las dos muertes que causaron indignación

Mineápolis, ha sido escenario de protestas cada vez más tensas desde que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mataron a tiros a Renee Good, una madre de tres hijos, de 37 años, en su coche el 7 de enero.

El sábado, agentes del ICE abatieron al enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti, también de 37 años, al que acusan de llevar un arma cargada y oculta a las protestas, con la que supuestamente quería agredirlos.

Pretti tenía licencia para portar armas, según los medios estadounidenses.

Trump, quien ha prometido arrestar y deportar a “millones” de personas indocumentadas, defendió a los agentes que mataron a Good y Pretti y aseguró que los dos fallecidos pretendían atacarlos.

Evitó, sin embargo, decir si el oficial que disparó a Pretti había actuado de forma apropiada.

Investigaciones y choque entre autoridades

Este lunes, un tribunal federal de Minnesota celebrará audiencias relacionadas con dos demandas clave. En una, el fiscal general del estado busca detener el despliegue del ICE; en la otra, se solicita impedir la destrucción de pruebas vinculadas al homicidio de Pretti.

Las demandas reflejan el conflicto entre autoridades locales y federales, ya que Mineápolis es una ciudad santuario, gobernada por los demócratas, donde la policía local no colabora con operativos migratorios federales.

La administración Trump excluyó a investigadores locales de la indagatoria sobre la muerte de Renee Good, lo que incrementó las críticas desde el gobierno estatal.

Varios senadores del Partido Republicano, el mismo de Trump, han pedido una investigación exhaustiva sobre los homicidios y cooperación con las autoridades locales.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, cuestionó públicamente al presidente: “¿Qué tenemos que hacer para que estos agentes federales salgan de nuestro estado?”.

En contraste, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, aseguró que en estados como Texas no hay conflictos similares debido a la cooperación de autoridades locales con el ICE.

Además, líderes de 60 empresas con sede en Minnesota, entre ellas Target y General Mills, firmaron una carta solicitando una desescalada inmediata de las tensiones.

Los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton también llamaron a defender los valores democráticos tras la muerte de Pretti.

Con la tensión en su punto máximo, unas mil personas se congregaron el domingo en Mineápolis, para protestar contra la policía migratoria.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.