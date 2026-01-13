GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos anunció la asignación de 23.4 millones de dólares para apoyar la consolidación del Sistema de Justicia Laboral en México, como parte de los compromisos del T-MEC, informó la Embajada de EE.UU. en México a través de su cuenta oficial en X.

El financiamiento, confirmado también por el Departamento del Trabajo de EE. UU., busca reforzar la aplicación de las leyes laborales, combatir prácticas que afectan los salarios y garantizar que el comercio bilateral beneficie a trabajadores y empresas de ambos países.

EE.UU. apoya justicia laboral en México bajo el T-MEC

En su mensaje, la Embajada señaló que los proyectos financiados se enfocan en frenar abusos laborales que generan desigualdad.

“Estados Unidos anunció la asignación de USD 23.4 millones para continuar apoyando la consolidación del Sistema de Justicia Laboral en México, en el marco de los compromisos del T-MEC”, publicó.

Y agregó que estas acciones buscan “combatir prácticas anti-laborales que suprimen salarios y crean un campo de juego desigual para trabajadores, vulnerando nuestros esfuerzos conjuntos de promover prosperidad en Norteamérica”.

¿A quién se destinarán los recursos?

De acuerdo con el boletín oficial, el Departamento del Trabajo otorgó:

15.4 millones de dólares a Partners of the Americas

a 8 millones de dólares a Creative Associates International

Ambas organizaciones trabajarán con el Gobierno de México, el sector privado y trabajadores para hacer cumplir la legislación laboral y asegurar el cumplimiento de las disposiciones laborales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Enfoque en sectores clave

El Departamento del Trabajo explicó que los proyectos se concentrarán en sectores prioritarios del T-MEC que compiten directamente con empresas estadounidenses, donde una aplicación débil de la ley puede afectar empleos y salarios.

“El objetivo es fortalecer la aplicación de la ley y empoderar a los trabajadores para denunciar violaciones, incluso mediante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC”, detalló la dependencia.

Las autoridades estadounidenses indicaron que los programas serán administrados por el Buró de Asuntos Laborales Internacionales, como parte de la agenda comercial del presidente Donald Trump, para exigir a México el cumplimiento de sus compromisos laborales.

