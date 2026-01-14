Obrero llama “protector de pedófilos” a Trump y él le responde con grosería

GENERANDO AUDIO...

Trump visitó la planta de Ford en Detroit. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue captado en video levantando el dedo medio y gesticulando lo que aparenta ser una grosería, luego de ser insultado por un obrero durante una visita a una planta automotriz en Detroit.

Las imágenes, difundidas en TikTok y X, muestran a Trump caminando por una pasarela dentro de una fábrica de Ford, cuando desde fuera de cuadro se escucha un grito dirigido hacia él. De inmediato, el mandatario gesticula algunas palabras y tras apuntar un par de veces, levanta el dedo medio de su mano derecha en dirección a la voz que lo increpaba, sin detener su marcha.

El momento del insulto y la reacción de Trump

De acuerdo con el sitio TMZ, que publicó el video original, la persona que confrontó a Trump le gritó “protector de pedófilos”, un insulto que detonó la reacción del presidente.

En el video, además del gesto obsceno, Trump parece articular con los labios las palabras “f*ck you”, lo que reforzó la carga visual y simbólica del momento, ampliamente compartido en redes sociales.

La escena ocurrió durante una visita oficial a la planta, frente a trabajadores y personal de la fábrica, lo que convirtió el intercambio en uno de los episodios más comentados del día.

La Casa Blanca respalda el grosería de Trump

La Casa Blanca defendió públicamente la reacción del presidente. En un comunicado enviado a la AFP, el director de comunicaciones, Steven Cheung, calificó la respuesta de Trump como “apropiada”.

“Un lunático gritaba improperios desaforadamente en un ataque de ira, y el presidente respondió de forma apropiada e inequívoca”, señaló Cheung.

El trasfondo del insulto: el caso Epstein

El grito de “protector de pedófilos” estaría relacionado con el caso de Jeffrey Epstein, el financista acusado de dirigir una red de explotación sexual de menores, quien murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado.

Trump mantuvo una relación amistosa con Epstein en el pasado, un vínculo que ha sido retomado por críticos y opositores. Recientemente, el Congreso votó para obligar a la administración Trump a divulgar documentos del caso que obran en poder del sistema de justicia federal, aunque la información se ha entregado solo de forma parcial.

