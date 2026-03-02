Estados Unidos muestra video de sus ataques contra diversos aviones y drones del régimen de Irán

GENERANDO AUDIO...

Foto: CENTCOM/Reuters

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) publicó un video este domingo en el que muestra ataques en curso en Irán, afirmando que las fuerzas estadounidenses continúan con operaciones de combate.

El video mostró aeronaves estacionadas en tierra, incluidos aviones de combate y drones, siendo alcanzados por los ataques.

En una publicación que acompañaba el video, Estados Unidos señaló que está “tomando medidas audaces para eliminar amenazas inminentes planteadas por el régimen iraní”.

Un día después de la muerte del líder supremo Ali Khamenei, que sumió a Oriente Medio y a la economía mundial en una incertidumbre cada vez mayor, Estados Unidos e Israel continuaron con una campaña militar que ha generado conmoción en sectores que van desde el transporte marítimo hasta la aviación y el petróleo.

Funcionarios estadounidenses han señalado que se debe esperar una campaña de varios días, mientras que el presidente Donald Trump aseguró que las operaciones militares en Irán podrían durar cuatro semanas.

