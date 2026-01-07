GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con las autoridades interinas de Venezuela para que el país sudamericano entregue a Washington hasta 50 millones de barriles de petróleo sancionado durante el periodo de transición política.

El anuncio se dio a conocer a través de una publicación del mandatario en su red social Truth, donde señaló que el crudo será vendido a precio de mercado y que los recursos obtenidos serán administrados por su Gobierno, bajo el argumento de beneficiar tanto al pueblo venezolano como al estadounidense.

Petróleo de Venezuela será transportado directamente a EE. UU.

De acuerdo con Trump, el plan contempla que el petróleo sea trasladado en barcos de almacenamiento y enviado directamente a muelles de descarga en Estados Unidos. Para ello, instruyó al secretario de Energía, Chris Wright, a ejecutar el acuerdo de manera inmediata.

“Le he pedido al secretario de Energía que ejecute este plan de inmediato”, escribió el mandatario, al detallar que la operación se realizará sin intermediarios y bajo supervisión estadounidense.

Trump insiste que EE. UU. marcará el rumbo de Venezuela

El anuncio ocurre cuatro días después de que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al expresidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por conspiración para el tráfico de drogas.

Ambos se declararon no culpables durante su comparecencia ante un tribunal federal en Manhattan. Desde entonces, Trump ha reiterado que Estados Unidos marcará el rumbo político y económico de Venezuela durante el proceso de transición.

La estrategia de EE. UU.

Trump ha subrayado que uno de los ejes centrales de su política hacia Venezuela es asegurar el acceso a las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, en un contexto marcado por sanciones internacionales y restricciones al comercio del crudo venezolano.

En el pasado, su administración ya había impuesto sanciones a buques petroleros vinculados con Venezuela, además de concretar incautaciones de cargamentos, como parte de su estrategia para presionar al régimen de Maduro.

