“Van a derrumbar mi casa”: familias enfrentan expropiación por muro fronterizo de Trump

Habitantes temen perder sus propiedades. Foto: AFP.

Al menos 60 personas recibieron una carta del gobierno de Donald Trump en Laredo, Texas, donde les notificaron sobre un proceso de expropiación para construir en sus terrenos una parte del muro fronterizo.

En febrero de este 2025, propietarios recibieron esa notificación. “Aviso de interés: Propiedad cerca de la construcción de proyectos fronterizos”, difundió la agencia informativa AFP.

Laredo es una ciudad con más de 250 mil habitantes de mayoría hispana. Las comunidades se construyeron a lo largo de la orilla del río Grande, frontera entre México y Estados Unidos.

La ribera está rodeada de casas, parques, senderos, áreas de pesca y hasta un cementerio familiar, sin muros, indicó AFP.

Nayda Álvarez, una profesora, indicó que el gobierno de Donald Trump le notificó que tenía cinco días para decidir si autoriza que un muro fronterizo atraviese su jardín. En caso de no aceptar, la administración procederá con la expropiación de su casa en la ribera de río Grande.

La notificación, fechada el 13 de febrero, indica a los habitantes de Laredo que viven en la ribera que tienen tres opciones:

“Te dan mil dólares para permitir el acceso a tu propiedad y que hagan lo que tienen que hacer, te permiten negociar un contrato de compra o servidumbre con el gobierno o, si no aceptas, te expropian”, dijo Nayda Álvarez a AFP.

Temen quedarse sin casa por muro fronterizo de Donald Trump

Antonio Rosales Jr., otro habitante de 75 años, tiene su casa de madera en la misma zona.

“Recibimos una carta del gobierno que dice que van a derrumbar parte de mi casa y que tengo cinco días para firmar los papeles”, resaltó AFP.

Antonio Rosales Jr. teme quedarse sin el hogar donde vivió por muchos años, debido a la construcción del muro fronterizo de Donald Trump.

“Va a ser raro para nosotros irnos después de tantos años, pero el gobierno es el gobierno y puede pasar por encima”.

“La necesidad del muro es muy falsa”

El activista del Centro de Estudios Internacionales del Río Grande, Édgar Villaseñor, resaltó que existe una expropiación masiva de tierras ribereñas en Laredo y “todo el sur de Texas”

Indicó que algunos propietarios han firmado por presión, temor o desconocimiento. Sin embargo, aseguró que la mayoría se opuso a la medida gubernamental.

Además, subrayó que no es cierta la narrativa acerca de que los migrantes causan daño en Estados Unidos.

“La necesidad del muro es muy falsa. Quienes lo dicen son personas en Washington D. C. Quienes viven a lo largo del río no le temen a nada”, dijo a AFP.

La construcción del muro fronterizo en Estados Unidos

AFP indicó que el gobierno de Donald Trump busca construir un “muro inteligente” en más de 3 mil kilómetros de frontera con México. Un tercio de esta extensión ya tenía muros, antes de su segundo mandato.

Para esta ocasión, el plan contempla más muros físicos o barreras acuáticas, dependiendo de la zona. También se crearían caminos de patrullaje y habría tecnología de detección.

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo a AFP que construir esta infraestructura “para lograr el control operativo de la frontera”.

Actualmente, están en proceso de “contactar a los propietarios de terrenos como parte del proceso de adquisición de los terrenos necesarios para el acceso y/o la construcción del muro.”

A inicios de febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó que en este primer año de Donald Trump “logramos la frontera más segura en la historia de Estados Unidos”.

