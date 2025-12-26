Video: le roban la patrulla a un policía en Seattle… el ladrón iba a pie

GENERANDO AUDIO...

Sujeto que robó patrulla ya está en custodia. Foto: Reuters / Ilustrativa

Un insólito robo quedó captado en video en Seattle, Estados Unidos, cuando un hombre que caminaba sobre la autopista logró despojar a una teniente de la Policía Estatal de Washington de su patrulla oficial y huyó a toda velocidad por una autopista.

Las imágenes, difundidas en redes sociales y retomadas por medios locales, muestran cómo el sujeto se encontraba cruzando tranquilamente la autopista Interestatal cuando una patrulla se detiene para atender un reporte. En segundos, la escena da un giro inesperado.

El momento en que el peatón roba la patrulla

De acuerdo con el agente Rick Johnson, vocero de la Washington State Patrol (WSP), dijo a medios que el hecho ocurrió poco antes de las 12:30 horas locales, cuando la teniente atendía un reporte sobre un peatón cruzando la carretera.

En el video se observa cómo el hombre se detiene, se da la vuelta y se dirige directamente a la puerta del conductor. Sin mediar más, abre la puerta, saca por la fuerza a la oficial, la empuja contra el pavimento y se sube a la patrulla para huir.

Persecución y arresto tras el robo

Tras el robo, varias agencias policiales iniciaron una persecución que se extendió entre 15 y 20 minutos. El vehículo fue finalmente interceptado en la ciudad de Lynnwood, donde el sospechoso fue detenido.

Autoridades informaron que, pese a la violencia del forcejeo y la persecución, no se reportaron personas lesionadas. La teniente involucrada no presentó heridas de gravedad.

