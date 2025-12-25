Trump lanza ataque contra islamistas en Nigeria por matar cristianos

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos lanzó un ataque militar en el noroeste de Nigeria contra grupos radicales islámicos, luego de una serie de ataques que han afectado principalmente a comunidades cristianas, informó el presidente Donald Trump. La acción se da en medio de una crisis de seguridad y humanitaria que afecta a la población civil de la región.

Nigeria, el país más poblado de África, enfrenta violencia recurrente del Estado Islámico (ISIS), con grupos como Boko Haram y extremistas Fulani, responsables de ataques que han dejado un elevado número de víctimas. Según organizaciones internacionales como Open Doors, la persecución de cristianos en Nigeria y el Sahel es una de las más graves del mundo, superando a cualquier otro país en número de muertes.

Declaración de Trump sobre el ataque

Ante la crisis que vive el país africano, Trump indicó:

“Esta noche, por mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y letal ataque contra la Escoria Terrorista del ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y matando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, e incluso ¡siglos!”

El mandatario agregó que el ataque responde a advertencias previas a los grupos yihadistas y aseguró que, bajo su liderazgo, Estados Unidos no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere.

El mandatario compartió un video del ataque, a través de redes sociales, en donde justificó el ataque contra ISIS, el cual, dijo, ya había sido advertido:

“Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y les deseo una FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa su masacre de cristianos”.

Crisis humanitaria en Nigeria

Los ataques a comunidades cristianas han generado desplazamientos masivos y afectaciones severas a la población civil. La región del Sahel enfrenta violencia constante, complicando la asistencia humanitaria y aumentando la inseguridad de la zona.

Aunque Trump celebró el ataque como “perfecto y letal”, la situación humanitaria en Nigeria sigue siendo crítica, y la violencia continúa generando preocupación global.

“Habrá más”: Pentágono advierte nuevos ataques tras bombardeos en Nigeria

Tras los ataques aéreos anunciados por el presidente Trump, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, indicó que el país mantiene su compromiso de responder a los ataques contra civiles. En sus declaraciones, Hegseth señaló:

“El Presidente fue claro el mes pasado: la matanza de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar. El Departamento de Guerra siempre está listo, por lo que el ISIS lo descubrió esta noche, en Navidad. Habrá más por venir…”

El funcionario añadió que Estados Unidos valora el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano para estas acciones y reiteró la disposición de su país a actuar contra grupos extremistas que atacan a la población civil.

Nigeria confirma ataques a objetivos terroristas con apoyo de EE. UU.

El Gobierno de Nigeria confirmó ataques de precisión contra objetivos terroristas en su territorio, como parte de la cooperación en seguridad e inteligencia con Estados Unidos, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado oficial emitido en Abuya.

Las autoridades nigerianas señalaron que los ataques se realizaron mediante bombardeos aéreos en el noroeste del país, como respuesta a la amenaza persistente del terrorismo y el extremismo violento.

El comunicado detalla que la colaboración entre Nigeria y Estados Unidos incluye intercambio de inteligencia, coordinación estratégica y apoyo en materia de seguridad, en apego al derecho internacional y al respeto de la soberanía nacional.

El gobierno subrayó que todas las acciones antiterroristas tienen como prioridad la protección de la población civil, la unidad nacional y el respeto a los derechos humanos, sin distinción de religión o etnia.

Nigeria afirmó que la violencia terrorista dirigida contra cristianos, musulmanes u otras comunidades representa una amenaza para sus valores y para la seguridad regional e internacional.

Las autoridades indicaron que continuarán trabajando con sus socios para debilitar las redes terroristas, interrumpir su financiamiento y prevenir amenazas transfronterizas, además de mantener informada a la población por canales oficiales.

